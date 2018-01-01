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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 січня
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

В Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -1…+2 градусів, удень – +1…+3. Вітер південний і південно-західний, 4-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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