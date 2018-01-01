«Спорт для всіх» встановив вартість платних послуг
Сьогодні, 20:19
Повідомили, скільки становитимуть платні послуги в приміщеннях комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Про це стало відомо 24 січня під час засідання виконкому.
Наразі у Луцьку діє 8 територіальних приміщень комунального закладу, які можуть надавати свої спортивні споруди для проведення спортивно-видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту юридичним та фізичним особам-підприємцям.
Вартість використання цих приміщень становитиме 64,7 грн. за 1 годину.
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Про це стало відомо 24 січня під час засідання виконкому.
Наразі у Луцьку діє 8 територіальних приміщень комунального закладу, які можуть надавати свої спортивні споруди для проведення спортивно-видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту юридичним та фізичним особам-підприємцям.
Вартість використання цих приміщень становитиме 64,7 грн. за 1 годину.
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