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«Спорт для всіх» встановив вартість платних послуг

«Спорт для всіх» встановив вартість платних послуг
Повідомили, скільки становитимуть платні послуги в приміщеннях комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Про це стало відомо 24 січня під час засідання виконкому.

Наразі у Луцьку діє 8 територіальних приміщень комунального закладу, які можуть надавати свої спортивні споруди для проведення спортивно-видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту юридичним та фізичним особам-підприємцям.

Вартість використання цих приміщень становитиме 64,7 грн. за 1 годину.

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Теги: гроші
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