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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 січня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 січня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 – 17:00
с. Новосілки: вул. Молодіжна, Колгоспна
2.09:00 – 17:00
м. Устилуг: вул. Садова, Зелена

Горохівський район

1. 09:00-17:00
с. Мерва:
вул. Б. Хмельницького

Камінь-Каширський район

1.09:30 – 16:30
ПП Парфелюк Н.Г., ПП Назаревич В.І.
с.Нуйно, вул. Л.Українки, пров. Л.Українки
2.10:00 – 16:00
Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Фарина О.М., АСГ «Правда» (контора), Сільська рада, Будинок культури, ССТ Пнівне (контора, пекарня, магазин), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О., ПП Шуляр А.В., ПП Фарина О.А., ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М. с.Пнівне, вул..Центральна, вул.. Перемоги, вул.. Польова,

місто Луцьк

1.09:00-17:00
Дитяча поліклініка
каток «Снігова Королева»
Станція юних техніків
Церква, будова вул. Ветеранів, 22
2.09:00-17:00
М-зин «Аркадія»
вул.Боженка, 1-19, 2-14


Любомльський та Шацький райони

1. 9:00-17:00
с.Головно
2.9:00-17:00
с.Залісся
3. 9:00-17:00
с.Пульмо
4. 9:00-17:00
СР Дит садок Магазини Митниця Ягодин АЗС мед пунктШкола с. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин, Лисняки, Старовойтово Римачі, Ягодин


місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Тиха
с.Шахтарське
вул.Польова

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
м.Рожище СКЗ
м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева
2. 9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна с.Доросині вул..Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.

3. 9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова

Старовижівський район

10:00-17:00
с Смолярі
2. 10:00-13:00
смт Ст. Вижівка
3. 13:00-16:00
смт Ст. Вижівка
4. 10:00-17:00
с. Сьомаки,Рудня,Кукуріки
5. 10:00-15:00
смт Ст Вижівка

Турійський район

1. 09:00-17:00
с.Осьмиговичі
2. 09:00-17:00 СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани , Дуліби
3. 09:00-17:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан « Зустріч» с.м.т.Луків вул.Шевченка
4. 11:00-14:00
с.Соловичі
5. 12:00-15:00
Школа, пошта, церква, ФАП с.Тупали


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Теги: відключення, світло
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