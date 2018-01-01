Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО
Сьогодні, 08:05
Луцьк нарешті дочекався справжньої зимової погоди. З середини січня місто густо засипало снігом. Сильний мороз не дав йому розтанути і тепер місто накрите наче білий покривалом.
Особливо незвично в цю пору в парках. Зелений літній або жовтогарячий осінній кольори змінилися на перший погляд нудні сірі, але й в них є своя магія.
Фотограф Павло Березюк побував у парку біля вулиці Потебні, обійшов його та ще й зробив світлини з даху однієї з будівель житлового комплексу "Супернова".
Пропонуємо й вас насолодитися світлинами:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Особливо незвично в цю пору в парках. Зелений літній або жовтогарячий осінній кольори змінилися на перший погляд нудні сірі, але й в них є своя магія.
Фотограф Павло Березюк побував у парку біля вулиці Потебні, обійшов його та ще й зробив світлини з даху однієї з будівель житлового комплексу "Супернова".
Пропонуємо й вас насолодитися світлинами:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали, які щеплення потрібно зробити дорослим
Сьогодні, 08:32
Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО
Сьогодні, 08:05
Шлюб за добу в Луцьку стає дедалі популярнішим
Сьогодні, 06:59
Медіа