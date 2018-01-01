Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО

Луцьк нарешті дочекався справжньої зимової погоди. З середини січня місто густо засипало снігом. Сильний мороз не дав йому розтанути і тепер місто накрите наче білий покривалом.Особливо незвично в цю пору в парках. Зелений літній або жовтогарячий осінній кольори змінилися на перший погляд нудні сірі, але й в них є своя магія.Фотограф Павло Березюк побував у парку біля вулиці Потебні, обійшов його та ще й зробив світлини з даху однієї з будівель житлового комплексу "Супернова".Пропонуємо й вас насолодитися світлинами: