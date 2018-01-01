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Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО

Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО
Луцьк нарешті дочекався справжньої зимової погоди. З середини січня місто густо засипало снігом. Сильний мороз не дав йому розтанути і тепер місто накрите наче білий покривалом.

Особливо незвично в цю пору в парках. Зелений літній або жовтогарячий осінній кольори змінилися на перший погляд нудні сірі, але й в них є своя магія.

Фотограф Павло Березюк побував у парку біля вулиці Потебні, обійшов його та ще й зробив світлини з даху однієї з будівель житлового комплексу "Супернова".

Пропонуємо й вас насолодитися світлинами:



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Теги: Луцьк, фото
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