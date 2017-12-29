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Із полону терористів звільнили ще одного заручника. ФОТО

Із полону терористів звільнили ще одного заручника. ФОТО
Українського військовослужбовця Романа Савкова визволили з полону терористів.

Про це повідомляють кореспонденти «5 каналу».

Колишнього заручника вже привітав президент. Роман ще в шоковому стані і не вірить, що звільнення таки відбулося. Його бойовики утримували в Макіївській колонії. Попри те, що у чоловіка цукровий діабет, йому не давали ліків і стан його здоров'я постійно погіршувався.

Відомо, що Савкова віддали в обмін на те, що днями президент помилував одну поплічницю бойовиків. Вдома Роман буде вже завтра.

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Теги: війна з Росією, АТО, полонені
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