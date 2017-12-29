Із полону терористів звільнили ще одного заручника. ФОТО

Романа Савкова визволили з полону терористів.



Про це повідомляють кореспонденти



Колишнього заручника вже привітав президент. Роман ще в шоковому стані і не вірить, що звільнення таки відбулося. Його бойовики утримували в Макіївській колонії. Попри те, що у чоловіка цукровий діабет, йому не давали ліків і стан його здоров'я постійно погіршувався.



Відомо, що Савкова віддали в обмін на те, що днями президент помилував одну поплічницю бойовиків. Вдома Роман буде вже завтра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українського військовослужбовцявизволили з полону терористів.Про це повідомляють кореспонденти «5 каналу» Колишнього заручника вже привітав президент. Роман ще в шоковому стані і не вірить, що звільнення таки відбулося. Його бойовики утримували в Макіївській колонії. Попри те, що у чоловіка цукровий діабет, йому не давали ліків і стан його здоров'я постійно погіршувався.Відомо, що Савкова віддали в обмін на те, що днями президент помилував одну поплічницю бойовиків. Вдома Роман буде вже завтра.

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