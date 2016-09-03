Луцькі прикордонники затримали чоловіка з підробленим паспортом





Так, в пункт пропуску «Доманове», що на кордоні з Білоруссю, на автомобілі Opel чоловік прямував до сусідньої країни із частково підробленим паспортним документом, - інформує Держприкордонслужба України.



Правоохоронці Луцького загону зафіксували самостійне переклеювання першої вікової фотографії у документі громадянина.



Порушника та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» направлено до Нацполіції.

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