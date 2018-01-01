На Волині Mercedes «врізався» в стовп. ФОТО





Про це повідомляє видання



За інформацією ресурсу, аварія трапилася у вівторок, 23 січня, у центрі села. В аварію потрапив автомобіль Mercedes: водій не впорався з керуванням, від чого авто занесло і воно врізалася у залізобетонний стовп.



Про стан пасажирів наразі нічого не відомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тростянець Ківерцівського району авто в’їхало в стовп.Про це повідомляє видання Район.Ківерці За інформацією ресурсу, аварія трапилася у вівторок, 23 січня, у центрі села. В аварію потрапив автомобіль Mercedes: водій не впорався з керуванням, від чого авто занесло і воно врізалася у залізобетонний стовп.Про стан пасажирів наразі нічого не відомо.

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