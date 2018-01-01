На Волині Mercedes «врізався» в стовп. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У селі Тростянець Ківерцівського району авто в’їхало в стовп.
Про це повідомляє видання Район.Ківерці.
За інформацією ресурсу, аварія трапилася у вівторок, 23 січня, у центрі села. В аварію потрапив автомобіль Mercedes: водій не впорався з керуванням, від чого авто занесло і воно врізалася у залізобетонний стовп.
Про стан пасажирів наразі нічого не відомо.
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Про це повідомляє видання Район.Ківерці.
За інформацією ресурсу, аварія трапилася у вівторок, 23 січня, у центрі села. В аварію потрапив автомобіль Mercedes: водій не впорався з керуванням, від чого авто занесло і воно врізалася у залізобетонний стовп.
Про стан пасажирів наразі нічого не відомо.
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Коментарі 2
классика :-)
був би на жигулю - 100% труп, а стовп відновить...
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