Аварія у Луцьку: зіткнулись Mitsubishi і Citroen. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 23 січня, на виїзді з вулиці Кравчука на Соборності, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



У Citroen - пошкоджена задня частина бампера. Інформація про постраждалих - відсутня.



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