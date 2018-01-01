Аварія у Луцьку: зіткнулись Mitsubishi і Citroen. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У Луцьку сталася аварія під час якої зіткнулись Mitsubishi і Citroen.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 23 січня, на виїзді з вулиці Кравчука на Соборності, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
У Citroen - пошкоджена задня частина бампера. Інформація про постраждалих - відсутня.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 23 січня, на виїзді з вулиці Кравчука на Соборності, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
У Citroen - пошкоджена задня частина бампера. Інформація про постраждалих - відсутня.
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Коментарі 1
і знов укробляхи не дивляться куди їдуть...
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