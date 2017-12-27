Технічний виш Волині запрошує на презентацію нової спеціальності





Презентація відбудеться 25 січня об 15:00 у стінах Луцького національного технічного університету, - інформує сайт навчального закладу.



Тож, під час презентації ректор вишу Петро Савчук, декан факультету обліку та фінансів Алла Московчук й завідувач кафедри гуманітарних наук та права Оксана Жук розкажуть про переваги та соціальну важливість дисципліни. Окрім того, на заході будуть присутні потенційні роботодавці випускників та учасники АТО.



Запрошують усіх охочих на захід.



Місце проведення: м.Луцьк, вул. Львівська, 75 (корпус А, другий поверх, ауд. 216);



Час і дата проведення: 25 січня 15:00;



Телефон для довідок: +38(095)869 – 37 – 63 – Олександра Містюк.

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