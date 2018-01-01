Ножі, пістолети, боєприпаси: як на Волині знищують незаконну зброю
Сьогодні, 17:20
На Волині поліцейські знищили зброю та боєприпаси.
У Нововолинську на механічно-ливарному заводі міста переплавили на господарські речі понад 50 одиниць зброї. Зокрема, 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 17 газових, стартових пістолетів револьверів, 8 одиниць травматичної зброї та 6 пневматичної, 2 пристрої кустарного виробництва, 1 обріз, а також 20 одиниць холодної зброї, - інформує ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, утилізовано понад 3 тисячі набоїв до стрілецької та мисливської гладкоствольної зброї.
Зброя та боєприпаси, які знищили, були вилучені у громадян, добровільно здані або ж знайдені.
Поліція вкотре наголошує, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.
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У Нововолинську на механічно-ливарному заводі міста переплавили на господарські речі понад 50 одиниць зброї. Зокрема, 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 17 газових, стартових пістолетів револьверів, 8 одиниць травматичної зброї та 6 пневматичної, 2 пристрої кустарного виробництва, 1 обріз, а також 20 одиниць холодної зброї, - інформує ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, утилізовано понад 3 тисячі набоїв до стрілецької та мисливської гладкоствольної зброї.
Зброя та боєприпаси, які знищили, були вилучені у громадян, добровільно здані або ж знайдені.
Поліція вкотре наголошує, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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