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Ножі, пістолети, боєприпаси: як на Волині знищують незаконну зброю

Ножі, пістолети, боєприпаси: як на Волині знищують незаконну зброю
На Волині поліцейські знищили зброю та боєприпаси.

У Нововолинську на механічно-ливарному заводі міста переплавили на господарські речі понад 50 одиниць зброї. Зокрема, 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 17 газових, стартових пістолетів револьверів, 8 одиниць травматичної зброї та 6 пневматичної, 2 пристрої кустарного виробництва, 1 обріз, а також 20 одиниць холодної зброї, - інформує ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, утилізовано понад 3 тисячі набоїв до стрілецької та мисливської гладкоствольної зброї.

Зброя та боєприпаси, які знищили, були вилучені у громадян, добровільно здані або ж знайдені.

Поліція вкотре наголошує, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.





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Теги: зброя
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