Без магазинів і громадського транспорту: як живе вимираюче село на Волині
Сьогодні, 18:00
Розповіли про вимираюче село у Турійському районі, де мешкає 30 жителів.
У селі Клевецьк немає магазинів, туди не їздить громадський транспорт, а пошту привозять тричі на тиждень на велосипеді, - повідомляє Район. Турійськ з посиланням на ТСН.
Населення Клевецька почало меншати, коли у сусідньому селі відкрили завод і працівникам почали давати квартири, так молодь і почала виїжджати.
Найстарша жінка села 91-річна Зіна Оксіюк пам'ятає часи коли село було велелюдним, працювала школа, клуб і магазин. Селяни всі разом працювали у колгоспі.
Детальніше у сюжеті.
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У селі Клевецьк немає магазинів, туди не їздить громадський транспорт, а пошту привозять тричі на тиждень на велосипеді, - повідомляє Район. Турійськ з посиланням на ТСН.
Населення Клевецька почало меншати, коли у сусідньому селі відкрили завод і працівникам почали давати квартири, так молодь і почала виїжджати.
Найстарша жінка села 91-річна Зіна Оксіюк пам'ятає часи коли село було велелюдним, працювала школа, клуб і магазин. Селяни всі разом працювали у колгоспі.
Детальніше у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ми вже в Еуропі! А то залишки совків...
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