Без магазинів і громадського транспорту: як живе вимираюче село на Волині





У селі Клевецьк немає магазинів, туди не їздить громадський транспорт, а пошту привозять тричі на тиждень на велосипеді, - повідомляє



Населення Клевецька почало меншати, коли у сусідньому селі відкрили завод і працівникам почали давати квартири, так молодь і почала виїжджати.



Найстарша жінка села 91-річна Зіна Оксіюк пам'ятає часи коли село було велелюдним, працювала школа, клуб і магазин. Селяни всі разом працювали у колгоспі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про вимираюче село у Турійському районі, де мешкає 30 жителів.У селі Клевецьк немає магазинів, туди не їздить громадський транспорт, а пошту привозять тричі на тиждень на велосипеді, - повідомляє Район. Турійськ з посиланням на ТСН.Населення Клевецька почало меншати, коли у сусідньому селі відкрили завод і працівникам почали давати квартири, так молодь і почала виїжджати.Найстарша жінка села 91-річна Зіна Оксіюк пам'ятає часи коли село було велелюдним, працювала школа, клуб і магазин. Селяни всі разом працювали у колгоспі.Детальніше у сюжеті.

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