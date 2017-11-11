вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Без магазинів і громадського транспорту: як живе вимираюче село на Волині

Без магазинів і громадського транспорту: як живе вимираюче село на Волині
Розповіли про вимираюче село у Турійському районі, де мешкає 30 жителів.

У селі Клевецьк немає магазинів, туди не їздить громадський транспорт, а пошту привозять тричі на тиждень на велосипеді, - повідомляє Район. Турійськ з посиланням на ТСН.

Населення Клевецька почало меншати, коли у сусідньому селі відкрили завод і працівникам почали давати квартири, так молодь і почала виїжджати.

Найстарша жінка села 91-річна Зіна Оксіюк пам'ятає часи коли село було велелюдним, працювала школа, клуб і магазин. Селяни всі разом працювали у колгоспі.

Детальніше у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вимираюче село, Клевецьк, Турійськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ми вже в Еуропі! А то залишки совків...
Відповісти
Вибір редактора
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 січня
Сьогодні, 19:00
В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін
Сьогодні, 18:36
Без магазинів і громадського транспорту: як живе вимираюче село на Волині
Сьогодні, 18:00
Жінка залишила немовля на вулиці, бо втомилась від сімейних турбот
Сьогодні, 17:50
Волинський медик запатентував свій метод лікування
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Волинська громада провела першу сесію. ФОТО Волинська громада провела першу сесію. ФОТО
11 листопад, 2017, 10:34
Відомий переможець виборів голови у Турійській громаді на Волині Відомий переможець виборів голови у Турійській громаді на Волині
29 жовтень, 2017, 23:19
Найбільший прапор України розгорнули в Турійську Найбільший прапор України розгорнули в Турійську
22 вересень, 2017, 13:14
Судитимуть волиняна, який збив на смерть двох велосипедистів Судитимуть волиняна, який збив на смерть двох велосипедистів
09 червень, 2017, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто бачив поліського тигра?
23 січень, 11:56
 2
Андрій Покровський звернувся до лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 1
Спецоперація: як у селі під Луцьком рятували собаку
Сьогодні, 11:58
 1
«Абетка» Степана Івахіва
Сьогодні, 11:00
 1
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
23 січень, 17:28
 1
Медіа
відео
1/8