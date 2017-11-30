Жінка залишила немовля на вулиці, бо втомилась від сімейних турбот





Про це інформує поліція Харківщини у



Інцидент трапився у селі Нова Мерефа Новороздільського району у вівторок, 23 січня. До правоохоронців звернулася 67-річна мешканка села, яка повідомила про знахідку. Немовля знайшов її чоловік в стозі сіна.



Поліцейські встановили, що дитину залишила її 30-річна матір. Відповідно до медичного свідоцтва про народження, дівчинка з’явилася на світ 17 листопада 2017 року. Але цей факт офіційно не зареєстрований.



Стало відомо, що вранці 23 січня співмешканець жінки поїхав на роботу до Харкова.



Близько 6 ранку мати погодувала дитину, одягла та пішла гуляти на вулицю. Як розповіла жінка, вона відчула сильну втому від сімейних турбот та вирішила залишити дитину сусідам. Жінка підійшла до сусідського двору, побачила неподалік господаря і поклала дитину біля стогу сіна.



Зараз життю дитини нічого не загрожує.



Слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківщині жінка покинула на вулиці двомісячну дитину через те, що дитина протягом трьох днів не давала їй відпочити.Про це інформує поліція Харківщини у Facebook Інцидент трапився у селі Нова Мерефа Новороздільського району у вівторок, 23 січня. До правоохоронців звернулася 67-річна мешканка села, яка повідомила про знахідку. Немовля знайшов її чоловік в стозі сіна.Поліцейські встановили, що дитину залишила її 30-річна матір. Відповідно до медичного свідоцтва про народження, дівчинка з’явилася на світ 17 листопада 2017 року. Але цей факт офіційно не зареєстрований.Стало відомо, що вранці 23 січня співмешканець жінки поїхав на роботу до Харкова.Близько 6 ранку мати погодувала дитину, одягла та пішла гуляти на вулицю. Як розповіла жінка, вона відчула сильну втому від сімейних турбот та вирішила залишити дитину сусідам. Жінка підійшла до сусідського двору, побачила неподалік господаря і поклала дитину біля стогу сіна.Зараз життю дитини нічого не загрожує.Слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі.

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