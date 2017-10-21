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На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах

На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах
На Волині затримали крадіїв лісу, які використовували автомобіль на єврономерах.

Про це 24 січня повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.

"Працівниками групи оперативного реагування сьогодні вкотре було попереджено крадіжку деревини, яку лісопорушники перевозили автівкою з іноземною реєстрацією. Цього разу автомобіль, завантажений нечіпованим сосновим пиловником, вдалося затримати працівникам мобільної рейдової групи ДП "Маневицьке ЛГ" на автодорозі між селами Серхів та Галузія. На місце одразу викликали поліцію. Нині тривають слідчі дії", - інформують в управлінні.

Нагадаємо, 1 грудня під час втечі браконьєрів від лісової охорони джип на польських номерах застряг у болоті.

На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах
На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах
На Волині затримали крадіїв лісу на єврономерах

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Теги: ліс, крадіжка
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