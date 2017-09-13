Вулиця Героїв 51-ї бригади. Поки Луцьк думає, у Волновасі це зробили

У місті Волноваха Донецької області одна з вулиць матиме ім'я 51-ї бригади.Про це в Facebook пише адвокат-волонтер Василь Нагорний.Він нагадав, що рік тому подав петицію до міськради, аби й в Луцьку здійснили подібне перейменування. Петиція швидко набрала необхідну кількість підписів."Влада змінилась - відповідь, ні. Поки Волинь другий рік думає, то у Волновасі вже пройшли громадські слухання, на яких одноголосно представники громади вирішили перейменувати вулицю 1 Травня на вулицю "Героїв 51-ї ОМБР", - каже волонтер."Питання внесено на найближчу сесію і після обговорень навряд чи буде провалено. Тільки дивно, що Донеччина визнає бійців 51 бригади Героями, а на Волині ще судять...", - додав він, маючи на увазі, справу бійців 51-ї бригади, яких три роки судять на Волині.