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Вулиця Героїв 51-ї бригади. Поки Луцьк думає, у Волновасі це зробили

Вулиця Героїв 51-ї бригади. Поки Луцьк думає, у Волновасі це зробили
У місті Волноваха Донецької області одна з вулиць матиме ім'я 51-ї бригади.

Про це в Facebook пише адвокат-волонтер Василь Нагорний.

Він нагадав, що рік тому подав петицію до міськради, аби й в Луцьку здійснили подібне перейменування. Петиція швидко набрала необхідну кількість підписів.

"Влада змінилась - відповідь, ні. Поки Волинь другий рік думає, то у Волновасі вже пройшли громадські слухання, на яких одноголосно представники громади вирішили перейменувати вулицю 1 Травня на вулицю "Героїв 51-ї ОМБР", - каже волонтер.

"Питання внесено на найближчу сесію і після обговорень навряд чи буде провалено. Тільки дивно, що Донеччина визнає бійців 51 бригади Героями, а на Волині ще судять...", - додав він, маючи на увазі, справу бійців 51-ї бригади, яких три роки судять на Волині.

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Теги: 51 бригада, Волноваха, Луцьк, вулиця
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