Вулиця Героїв 51-ї бригади. Поки Луцьк думає, у Волновасі це зробили
24 січень, 20:33
У місті Волноваха Донецької області одна з вулиць матиме ім'я 51-ї бригади.
Про це в Facebook пише адвокат-волонтер Василь Нагорний.
Він нагадав, що рік тому подав петицію до міськради, аби й в Луцьку здійснили подібне перейменування. Петиція швидко набрала необхідну кількість підписів.
"Влада змінилась - відповідь, ні. Поки Волинь другий рік думає, то у Волновасі вже пройшли громадські слухання, на яких одноголосно представники громади вирішили перейменувати вулицю 1 Травня на вулицю "Героїв 51-ї ОМБР", - каже волонтер.
"Питання внесено на найближчу сесію і після обговорень навряд чи буде провалено. Тільки дивно, що Донеччина визнає бійців 51 бригади Героями, а на Волині ще судять...", - додав він, маючи на увазі, справу бійців 51-ї бригади, яких три роки судять на Волині.
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Про це в Facebook пише адвокат-волонтер Василь Нагорний.
Він нагадав, що рік тому подав петицію до міськради, аби й в Луцьку здійснили подібне перейменування. Петиція швидко набрала необхідну кількість підписів.
"Влада змінилась - відповідь, ні. Поки Волинь другий рік думає, то у Волновасі вже пройшли громадські слухання, на яких одноголосно представники громади вирішили перейменувати вулицю 1 Травня на вулицю "Героїв 51-ї ОМБР", - каже волонтер.
"Питання внесено на найближчу сесію і після обговорень навряд чи буде провалено. Тільки дивно, що Донеччина визнає бійців 51 бригади Героями, а на Волині ще судять...", - додав він, маючи на увазі, справу бійців 51-ї бригади, яких три роки судять на Волині.
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