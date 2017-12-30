Підсумки на Волинській митниці: мільярди в бюджет і збільшення імпорту

На підсумковій нараді у Волинській митниці йшлося про адміністрування митних платежів, контролю за визначенням бази оподаткування, протидії митним правопорушенням та організації процедур митного оформлення.Зокрема, відзначили, що до Державного бюджету України у минулому році скерували 7,729 млрд грн, що більше 2016 року на 2,77 млрд грн і становить 135,4% виконання доведеного індикативного показника, - повідомили у прес-службі відомства.44% загальної суми цих коштів сплатили 20 найбільших платників податків. У трійці лідерів – ПрАТ «СКФ Україна», ТзОВ «Кроноспан УА», СПТОВ «Модерн-експо».Середньоденні надходження платежів склали 30,7 млн грн., що на 56% більше 2016 року.У 2017 році в зоні діяльності Волинської митниці ДФС відбулося збільшення обсягів імпорту по вазі (на 41%), по митній вартості в доларовому еквіваленті (на 49%). Середній рівень митної вартості 1 кг товару становив 1,62 дол США. Бюджетоформуючими товарами у 2017 році були легкові автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка, телефонні апарати.Керівниквизнав в цілому роботу колективу у 2017 році належною.Його протокольним дорученням у 2018 році передбачається удосконалення існуючих і впровадження нових підходів до управління процесами митного контролю та митного оформлення. Передусім йдеться про обов’язковість принципу «єдиного вікна», видачу сертифікатів EUR1, статуси уповноваженого (схваленого) оператора, залучення нових суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності до співпраці з Волинською митницею ДФС.