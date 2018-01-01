У селі під Луцьком горів будинок
24 січень, 22:01
Користувачі соціальної мережі Facebook повідомляють про пожежу, яка сталася ввечері 24 січня у селі Боголюби неподалік Луцька.
Про це у спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав користувач Андрій Петрович Бондар.
«Зараз горить хата в Боголюбах!» - йдеться в дописі.
Користувач також опублікував відео з місця події.
Як повідомили місцеві мешканці, станом на 20:40 пожежу ліквідували. Про постраждалих не інформували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав користувач Андрій Петрович Бондар.
«Зараз горить хата в Боголюбах!» - йдеться в дописі.
Користувач також опублікував відео з місця події.
Як повідомили місцеві мешканці, станом на 20:40 пожежу ліквідували. Про постраждалих не інформували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відновлять фестиваль «Берегиня»
24 січень, 22:49
Податківець у Луцьку за розголошення держтаємниці отримав умовно
24 січень, 22:28
У селі під Луцьком горів будинок
24 січень, 22:01
На луцьких вулицях 10 років не можуть встановити відеокамери
24 січень, 21:42
Суд у Луцьку виправдав львівського служителя Феміди
24 січень, 21:13
Медіа