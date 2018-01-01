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У селі під Луцьком горів будинок

У селі під Луцьком горів будинок
Користувачі соціальної мережі Facebook повідомляють про пожежу, яка сталася ввечері 24 січня у селі Боголюби неподалік Луцька.

Про це у спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав користувач Андрій Петрович Бондар.

«Зараз горить хата в Боголюбах!» - йдеться в дописі.

Користувач також опублікував відео з місця події.

Як повідомили місцеві мешканці, станом на 20:40 пожежу ліквідували. Про постраждалих не інформували.


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Теги: пожежа
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