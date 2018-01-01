У селі під Луцьком горів будинок





Про це у спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав користувач Андрій Петрович Бондар.



«Зараз горить хата в Боголюбах!» - йдеться в дописі.



Користувач також опублікував відео з місця події.



Як повідомили місцеві мешканці, станом на 20:40 пожежу ліквідували. Про постраждалих не інформували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Користувачі соціальної мережі Facebook повідомляють про пожежу, яка сталася ввечері 24 січня у селі Боголюби неподалік Луцька.Про це у спільноті «Луцьк то є Луцьк» написав користувач«Зараз горить хата в Боголюбах!» - йдеться в дописі.Користувач також опублікував відео з місця події.Як повідомили місцеві мешканці, станом на 20:40 пожежу ліквідували. Про постраждалих не інформували.

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