На Волині відновлять фестиваль «Берегиня»

Цього року на Волині планують відновити проведення славнозвісного фестивалю «Берегиня».Про це йшлося під час бюджетних слухань 24 січня, - повідомили у прес-службі Волинської облради.Під час бюджетних слухань депутат Волиньрадицікавилася фінансуванням обласних фестивалів і запитувала, що робиться для того, аби ці заходи мали потужну промоцію і стали візитівкою Волині. Навальник управління культури Волинської ОДАвідповів, що цьогоріч планується фінансування на фестивалі «Стравінський і Україна», «Оберіг», «Поліське літо з фольклором», а також відновлення славнозвісної «Берегині».Депутатговорив про обов'язок волинян належно вшанувати пам'ять В'ячеслава Липинського. Депутат вкотре закцентував увагу на тому, що потрібно прийняти рішення стосовно пам'ятника Липинському в Затурцях Локачинського району. Нинішній монумент потребує серйозної реставрації, або потрібно встановити новий якісний пам'ятник. Управлінню культури доручили внести прозицію на розгляд депутатів при плануванні розподілу перехідних залишків обласного бюджету.