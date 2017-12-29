На Волині відновлять фестиваль «Берегиня»
24 січень, 22:49
Цього року на Волині планують відновити проведення славнозвісного фестивалю «Берегиня».
Про це йшлося під час бюджетних слухань 24 січня, - повідомили у прес-службі Волинської облради.
Під час бюджетних слухань депутат Волиньради Ірина Вахович цікавилася фінансуванням обласних фестивалів і запитувала, що робиться для того, аби ці заходи мали потужну промоцію і стали візитівкою Волині. Навальник управління культури Волинської ОДА Валерій Дмитрук відповів, що цьогоріч планується фінансування на фестивалі «Стравінський і Україна», «Оберіг», «Поліське літо з фольклором», а також відновлення славнозвісної «Берегині».
Депутат Святослав Кравчук говорив про обов'язок волинян належно вшанувати пам'ять В'ячеслава Липинського. Депутат вкотре закцентував увагу на тому, що потрібно прийняти рішення стосовно пам'ятника Липинському в Затурцях Локачинського району. Нинішній монумент потребує серйозної реставрації, або потрібно встановити новий якісний пам'ятник. Управлінню культури доручили внести прозицію на розгляд депутатів при плануванні розподілу перехідних залишків обласного бюджету.
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Про це йшлося під час бюджетних слухань 24 січня, - повідомили у прес-службі Волинської облради.
Під час бюджетних слухань депутат Волиньради Ірина Вахович цікавилася фінансуванням обласних фестивалів і запитувала, що робиться для того, аби ці заходи мали потужну промоцію і стали візитівкою Волині. Навальник управління культури Волинської ОДА Валерій Дмитрук відповів, що цьогоріч планується фінансування на фестивалі «Стравінський і Україна», «Оберіг», «Поліське літо з фольклором», а також відновлення славнозвісної «Берегині».
Депутат Святослав Кравчук говорив про обов'язок волинян належно вшанувати пам'ять В'ячеслава Липинського. Депутат вкотре закцентував увагу на тому, що потрібно прийняти рішення стосовно пам'ятника Липинському в Затурцях Локачинського району. Нинішній монумент потребує серйозної реставрації, або потрібно встановити новий якісний пам'ятник. Управлінню культури доручили внести прозицію на розгляд депутатів при плануванні розподілу перехідних залишків обласного бюджету.
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Коментарі 1
Ура!Чекаємо на Берегиню та Поліське літо!
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