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Для волинських сиріт вдалося зібрати 117 тисяч

Для волинських сиріт вдалося зібрати 117 тисяч
У рамках Благодійного різдвяного концерту на Волині на потреби дітей-сиріт зібрали 117 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.

У Волинському драмтеатрі відбувся 24-й Благодійний різдвяний концерт. Мета дійства – збір коштів на допомогу дітям-сиротам, на потреби різноманітних реабілітаційних центрів та громадських організацій, котрі ведуть соціальну роботу в різних напрямках. Захід є щорічним, відтак протягом попередніх 23-х років приніс чимало користі і допомоги багатьом потребуючим.

Концертну програму відкрив хор студентів Волинської духовної семінарії на чолі з протоієреєм Петром Муляром.

На сцені виступили низка хорів та ансамблів.

З театралізованою виставою «Різдвяна дівчинка» виступили вихованці недільної школи при Свято-Покровському кафедральному храмі.

Виконала вірш «Слава тобі Боже!» Анастасія Гелета, об’єднаний хор наприкінці програми заспівав «Молитву за Україну».


Всього вдалося зібрати 117 тисяч гривень, котрі будуть розподілені найближчим часом.

Усі бажаючі долучитись до благодійної справи можуть переказати кошти на рахунок:

Управління Волинської єпархії Української Православної Церкви
ЄДРПОУ 21732641 ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
р/р 26006021171901
МФО 300346


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Теги: благодійність
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