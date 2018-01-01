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Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних

Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних
У Луцьку п’яний водій на Mazda разом із пасажиром влетів у дорожній знак, розбивши. Опісля ще й влаштував шарпанину з патрульними поліцейськими.

ДТП трапилась близько 21:30 на кільці Карпенка-Карого - Конякіна 24 січня, - повідомляє Волинь24.

Виїхавши на кільце, водій Mazda збив дорожній знак, а тоді – побив машину об високий бордюр.

У водія і пасажира – травми голови. Один із чоловіків своєю головою навіть розтрощив лобове скло авто.

Обидва були сильно п’яні і поводились неадекватно. Після аварії чоловіки лаялись до патрульних і шарпали їх. Щоб втихомирити буйну компанію, довелось викликати ще один наряд поліції.

Врешті і водія, і пасажира «швидкою» забрали до лікарні.

Чоловіки запевняли, що приїхали до Луцька з Рівненщини.


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Теги: ДТП, Луцьк
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