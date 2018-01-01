Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних
Сьогодні, 01:52
У Луцьку п’яний водій на Mazda разом із пасажиром влетів у дорожній знак, розбивши. Опісля ще й влаштував шарпанину з патрульними поліцейськими.
ДТП трапилась близько 21:30 на кільці Карпенка-Карого - Конякіна 24 січня, - повідомляє Волинь24.
Виїхавши на кільце, водій Mazda збив дорожній знак, а тоді – побив машину об високий бордюр.
У водія і пасажира – травми голови. Один із чоловіків своєю головою навіть розтрощив лобове скло авто.
Обидва були сильно п’яні і поводились неадекватно. Після аварії чоловіки лаялись до патрульних і шарпали їх. Щоб втихомирити буйну компанію, довелось викликати ще один наряд поліції.
Врешті і водія, і пасажира «швидкою» забрали до лікарні.
Чоловіки запевняли, що приїхали до Луцька з Рівненщини.
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ДТП трапилась близько 21:30 на кільці Карпенка-Карого - Конякіна 24 січня, - повідомляє Волинь24.
Виїхавши на кільце, водій Mazda збив дорожній знак, а тоді – побив машину об високий бордюр.
У водія і пасажира – травми голови. Один із чоловіків своєю головою навіть розтрощив лобове скло авто.
Обидва були сильно п’яні і поводились неадекватно. Після аварії чоловіки лаялись до патрульних і шарпали їх. Щоб втихомирити буйну компанію, довелось викликати ще один наряд поліції.
Врешті і водія, і пасажира «швидкою» забрали до лікарні.
Чоловіки запевняли, що приїхали до Луцька з Рівненщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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