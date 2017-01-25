вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шлюб за добу в Луцьку стає дедалі популярнішим

Шлюб за добу в Луцьку стає дедалі популярнішим
Вже 207 пар з початку червня одружилися за добу у Луцьку. Послугою, вартістю 1100 гривень, скористалися 43 іноземці та 11 учасників АТО. Для військових у ЦНАПі послугу надають безоплатно.

Про це повідомляє 12 канал.

«Труднощів ніяких. Для громадян України мінімальний набір документів – їхні паспорти. З іноземцями трохи складніше, тому що тут ще має бути підтвердження з міграційної служби про легальне знаходження іноземця на території України. Підтвердження займає деякий час, то трохи довше займає часу», - розповіла державний реєстратор Ірина Наумчук.

Загалом в Україні такою функцією користуються 35 населених пунктів. На Волині, окрім Луцька, укласти шлюб за добу можна у Ковелі та Нововолинську.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюб за добу, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І розлучаємось теж за добу...
Відповісти
Вибір редактора
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО
Сьогодні, 08:05
Світ не без добрих людей. Лучанці, яка важко хворіє, подарували візок
Сьогодні, 08:02
Шлюб за добу в Луцьку стає дедалі популярнішим
Сьогодні, 06:59
Підсумки на Волинській митниці: мільярди в бюджет і збільшення імпорту
Сьогодні, 06:11
На балконі багатоповерхівки знайшли тисячу кажанів
Сьогодні, 05:03
Схожі новини
Шлюб за добу: в Луцьку одружилися вже чотири пари Шлюб за добу: в Луцьку одружилися вже чотири пари
25 січень, 2017, 14:05
Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО
Сьогодні, 08:05
Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних
Сьогодні, 01:52
У наркоторговця з Луцька конфіскують майно У наркоторговця з Луцька конфіскують майно
Сьогодні, 00:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Андрій Покровський звернувся до лучан. ВІДЕО
24 січень, 20:30
 1
Спецоперація: як у селі під Луцьком рятували собаку
24 січень, 11:58
 1
«Абетка» Степана Івахіва
24 січень, 11:00
 1
Назвали, які щеплення потрібно зробити дорослим
Сьогодні, 08:32
 0
Зимові краєвиди Луцька: коли панують сніг і мороз. ФОТО
Сьогодні, 08:05
 0
Медіа
відео
1/8