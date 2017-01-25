Шлюб за добу в Луцьку стає дедалі популярнішим





Про це повідомляє



«Труднощів ніяких. Для громадян України мінімальний набір документів – їхні паспорти. З іноземцями трохи складніше, тому що тут ще має бути підтвердження з міграційної служби про легальне знаходження іноземця на території України. Підтвердження займає деякий час, то трохи довше займає часу», - розповіла державний реєстратор Ірина Наумчук.



Загалом в Україні такою функцією користуються 35 населених пунктів. На Волині, окрім Луцька, укласти шлюб за добу можна у Ковелі та Нововолинську.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 207 пар з початку червня одружилися за добу у Луцьку. Послугою, вартістю 1100 гривень, скористалися 43 іноземці та 11 учасників АТО. Для військових у ЦНАПі послугу надають безоплатно.Про це повідомляє 12 канал «Труднощів ніяких. Для громадян України мінімальний набір документів – їхні паспорти. З іноземцями трохи складніше, тому що тут ще має бути підтвердження з міграційної служби про легальне знаходження іноземця на території України. Підтвердження займає деякий час, то трохи довше займає часу», - розповіла державний реєстраторЗагалом в Україні такою функцією користуються 35 населених пунктів. На Волині, окрім Луцька, укласти шлюб за добу можна у Ковелі та Нововолинську.

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