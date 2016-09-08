ООН прогнозує катастрофічне скорочення кількості мешканців України





Про це інформує



Таким чином, у 2050 році в Україні проживатиме близько 36,42 мільйона людей.



Таке різке скорочення населення є четвертим показником у світі. Гірші прогнози лише по Болгарії (-23%), Латвії (22%) та Молдові (19%).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з даними ООН, в 2017 році населення України (включаючи окупований Росією Крим) становило 44,22 мільйона мешканців. Однак, експерти ООН прогнозують, що вже до 2050 року населення України скоротитися на 18%.Про це інформує 24 канал Таким чином, у 2050 році в Україні проживатиме близько 36,42 мільйона людей.Таке різке скорочення населення є четвертим показником у світі. Гірші прогнози лише по Болгарії (-23%), Латвії (22%) та Молдові (19%).

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