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ООН прогнозує катастрофічне скорочення кількості мешканців України

ООН прогнозує катастрофічне скорочення кількості мешканців України
Згідно з даними ООН, в 2017 році населення України (включаючи окупований Росією Крим) становило 44,22 мільйона мешканців. Однак, експерти ООН прогнозують, що вже до 2050 року населення України скоротитися на 18%.

Про це інформує 24 канал.

Таким чином, у 2050 році в Україні проживатиме близько 36,42 мільйона людей.

Таке різке скорочення населення є четвертим показником у світі. Гірші прогнози лише по Болгарії (-23%), Латвії (22%) та Молдові (19%).

ООН прогнозує катастрофічне скорочення кількості мешканців України

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Теги: Україна, населення
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