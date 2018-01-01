Найбезглуздіші заборони у світі





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Заборона: Реінкарнація без дозволу влади

Місце: Китай



У Китаї буддистським монахам заборонена реінкарнація без дозволу влади. Такий закон справді існує. Однак, як слідкують за дотриманням заборони та як дізнаються, хто уник цього закону, важко уявити. Але такій дивній і нереальній забороні є своє пояснення – адже влада боїться реінкарнації Далай-лами.



Заборона: Чоловікам заборонено робити модні зачіски

Місце: Іран



Напевно, це єдина країна, де хіпстерам не місце. У цій країні чоловікам заборонено збирати волосся у хвіст і тим більше вибривати скроні, також заборонено використовувати гель у зачісках і підіймати волосся догори, довге волосся – теж табу. А все тому, що такі зачіски розходяться з уявленнями ісламу про чоловіка, а деякі зачіски взагалі вважаються диявольськими.



Заборона: Танцювати у нічних клубах вночі

Місце: Японія



Невідомо, як уся Японія, але, здається, Токіо тільки те і робить, що живе нічним життям. Однак, виявляється, вночі можна робити все, що хочеш, тільки не танцювати. Адже танці в нічних клубах дозволені лише до 12 ночі. А заборона ця діє ще із 40-х років, адже у час післявоєнної розрухи клуби частіше виконували функцію борделів. І щоб якось змінити це становище, влада вирішила заборонити їм працювати після опівночі. Зараз, до речі, подумують відмінити цю заборону.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У світі існує безліч безглуздих заборон. Наприклад, у Китаї заборонена реінкарнація без дозволу влади. А в Японії не можна танцювати після 12 ночі.Про це повідомляє Ранок ICTV У Китаї буддистським монахам заборонена реінкарнація без дозволу влади. Такий закон справді існує. Однак, як слідкують за дотриманням заборони та як дізнаються, хто уник цього закону, важко уявити. Але такій дивній і нереальній забороні є своє пояснення – адже влада боїться реінкарнації Далай-лами.Напевно, це єдина країна, де хіпстерам не місце. У цій країні чоловікам заборонено збирати волосся у хвіст і тим більше вибривати скроні, також заборонено використовувати гель у зачісках і підіймати волосся догори, довге волосся – теж табу. А все тому, що такі зачіски розходяться з уявленнями ісламу про чоловіка, а деякі зачіски взагалі вважаються диявольськими.Невідомо, як уся Японія, але, здається, Токіо тільки те і робить, що живе нічним життям. Однак, виявляється, вночі можна робити все, що хочеш, тільки не танцювати. Адже танці в нічних клубах дозволені лише до 12 ночі. А заборона ця діє ще із 40-х років, адже у час післявоєнної розрухи клуби частіше виконували функцію борделів. І щоб якось змінити це становище, влада вирішила заборонити їм працювати після опівночі. Зараз, до речі, подумують відмінити цю заборону.

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