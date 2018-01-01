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Найбезглуздіші заборони у світі

Найбезглуздіші заборони у світі
У світі існує безліч безглуздих заборон. Наприклад, у Китаї заборонена реінкарнація без дозволу влади. А в Японії не можна танцювати після 12 ночі.

Про це повідомляє Ранок ICTV.

Заборона: Реінкарнація без дозволу влади
Місце: Китай

У Китаї буддистським монахам заборонена реінкарнація без дозволу влади. Такий закон справді існує. Однак, як слідкують за дотриманням заборони та як дізнаються, хто уник цього закону, важко уявити. Але такій дивній і нереальній забороні є своє пояснення – адже влада боїться реінкарнації Далай-лами.

Заборона: Чоловікам заборонено робити модні зачіски
Місце: Іран

Напевно, це єдина країна, де хіпстерам не місце. У цій країні чоловікам заборонено збирати волосся у хвіст і тим більше вибривати скроні, також заборонено використовувати гель у зачісках і підіймати волосся догори, довге волосся – теж табу. А все тому, що такі зачіски розходяться з уявленнями ісламу про чоловіка, а деякі зачіски взагалі вважаються диявольськими.

Заборона: Танцювати у нічних клубах вночі
Місце: Японія

Невідомо, як уся Японія, але, здається, Токіо тільки те і робить, що живе нічним життям. Однак, виявляється, вночі можна робити все, що хочеш, тільки не танцювати. Адже танці в нічних клубах дозволені лише до 12 ночі. А заборона ця діє ще із 40-х років, адже у час післявоєнної розрухи клуби частіше виконували функцію борделів. І щоб якось змінити це становище, влада вирішила заборонити їм працювати після опівночі. Зараз, до речі, подумують відмінити цю заборону.



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Теги: курйоз
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