На балконі багатоповерхівки знайшли тисячу кажанів





Вони доглядатимуть за летючими мишами, допоки на вулиці потеплішає. Потім – обіцяють випустити їх на волю, - повідомляє



Руді кажани в центрі реабілітації з'явилися нещодавно. Колонію з майже тисячі особин знайшли будівельники на балконі однієї з багатоповерхівок Харкова. «Вони почали робити ремонт, зірвали пластик – а там зимували, спали кажанчики. Вони не пищали, вони просто собі спали. Їх виявилося 979», – зазначає заступник директора Центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька.



Крилатих соньків одразу доправили до центру. Тут вони спочатку живуть у спеціальних мішечках. Тваринок зважують і підгодовують. До імпровізованої печери – холодильника з постійною температурою – відправляють лише добре відгодованих кажанів. Олена каже: «Наприклад цей – він важить майже 23 грами. Це мало для того, щоб зараз іти спати. І видно, що боки в нього впалі. От коли вони товсті, тоді вже можна спати».



Ці кажани – справжні ненажери. За раз можуть з'їсти до десяти хробаків. Годують тваринок вручну. Щоб наїсти боки, летючим мишам треба близько тижня. Спеціалісти центру ледь встигають, у черзі на обід – 400 кажанів, а за день безперервної роботи встигають нагодувати лише половину, бо працівників у центрі лише троє.



«Бувають випадки, коли даємо личинку одній особині, а в них же – ехолокація, і друга розуміє, що де відбувається. Чують, що десь комусь дають поживу. Можуть підбігти, вихопити і втекти», – розповідає працівник Центру реабілітації рукокрилих Віктор Ковальов.



Зараз у центрі живе більш як дві тисячі кажанів. Шість сотень з них привезли з Полтавщини. Їх знайшли під час ремонту в одній зі шкіл. Квартируватимуть тваринки в центрі – до кінця березня. На свободу їх випустять, щойно на вулиці потеплішає.







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