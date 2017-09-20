Китайські вчені клонували двох мавп. ВІДЕО





Про це повідомляє інформаційне агентство China.org.cn, – пише



«Цей успіх означає, що Китай стане першим у дослідженнях мозку та його захворювань, використовуючи клонованих макак, як моделі тварин», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вдалий експеримент із клонування мавп підштовхне розвиток досліджень біології приматів та дасть змогу створити інші моделі нелюдиноподібних мавп.



Наразі клоновані дитинчата макаки Жонг Жонг та Хуа Хуа розвиваються нормально для мавп їхнього віку.



Як відомо, у 1996 році британським вченим вдалося першими в світі клонувати тварину (вівцю Доллі) з клітини іншого дорослого організму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці 2017 року вченим Китайської Академії наук вдалося успішно клонувати двох макак, використовуючи методику, якою клонували вівцю Доллі.Про це повідомляє інформаційне агентство China.org.cn, – пише Укрінформ «Цей успіх означає, що Китай стане першим у дослідженнях мозку та його захворювань, використовуючи клонованих макак, як моделі тварин», – йдеться у повідомленні.Зазначається, що вдалий експеримент із клонування мавп підштовхне розвиток досліджень біології приматів та дасть змогу створити інші моделі нелюдиноподібних мавп.Наразі клоновані дитинчата макаки Жонг Жонг та Хуа Хуа розвиваються нормально для мавп їхнього віку.Як відомо, у 1996 році британським вченим вдалося першими в світі клонувати тварину (вівцю Доллі) з клітини іншого дорослого організму.

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