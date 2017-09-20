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Китайські вчені клонували двох мавп. ВІДЕО

Китайські вчені клонували двох мавп. ВІДЕО
Наприкінці 2017 року вченим Китайської Академії наук вдалося успішно клонувати двох макак, використовуючи методику, якою клонували вівцю Доллі.

Про це повідомляє інформаційне агентство China.org.cn, – пише Укрінформ.

«Цей успіх означає, що Китай стане першим у дослідженнях мозку та його захворювань, використовуючи клонованих макак, як моделі тварин», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдалий експеримент із клонування мавп підштовхне розвиток досліджень біології приматів та дасть змогу створити інші моделі нелюдиноподібних мавп.

Наразі клоновані дитинчата макаки Жонг Жонг та Хуа Хуа розвиваються нормально для мавп їхнього віку.

Як відомо, у 1996 році британським вченим вдалося першими в світі клонувати тварину (вівцю Доллі) з клітини іншого дорослого організму.

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Теги: наука
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Коментарі 1
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ОГО, а в наших поліклініках, щоб потрапити до окуліста, треба спочатку взяти талончик до педіатра, відстояти чергу, потрапити на прийом, після огляду педіатр дає направлення до окуліста, йдем берем талончик, стоімо в черзі і вуаля - ми в окуліста. Про відсутність талончиків, стояння по годині в чергах, пропускання "я тільки спитати" і інше я промовчу
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