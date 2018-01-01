Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Новосілки: вул. Молодіжна №29-58, Колгоспна

2.09:00 – 17:00

с. Заріччя: вул. Лобачинська



Горохівський район



1. 09:00-17:00

с. Мерва:

вул. Б. Хмельницького



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,

Львівська залізниця, ФО Гурик, ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин, ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С., ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище, ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини, Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,

ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",

ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,

Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур",

ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,

Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,

Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А.,

Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,

с. Бахів-2,

с. Дубове,

с. Гішин,

с. Доротище,

с. Заріччя,

с. Воля,

с. Тойкут.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 15:45

Автодор.прод.магазин с.Світязь с.Світязь.вул.Набережна.Дружби





місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Панасівська, Луцька



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева

2. 9:00-17:00 с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.

с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.

с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.

с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.

с.Озденіж церква.

с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.

с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка

с.Іванчиці

с.Башова

с.Городині

с.Уляники

с.Іванчиці

с.Озденіж



Старовижівський район



1. 9:00-17:00 Поліція , Пожежна частина, ПП Болотюк . смт.Стара Вижівка: Жовтнева, Соборності,Польова,Пушкіна,Стуса, Підлісна, Гоголя, Володимирська.

2. 9:00-16:00

смт.Стара Вижівка вул.Карбишева, Заводська

3. 10:00-17:00

с. Сьомаки, Рудня, Кукуріки



Турійський район



1. 09:00-15:45

с.Кустичі

2. 10:00-15:00

ФОП Федкевич С.Д.- магазин, терцентр- адмінприміщення, ТРСТ- адмінприміщення, гастроном, ФОП Мельничук Г.С.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Бобрика







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Новосілки: вул. Молодіжна №29-58, Колгоспна2.09:00 – 17:00с. Заріччя: вул. Лобачинська1. 09:00-17:00с. Мерва:вул. Б. Хмельницького1. 9:00-17:00Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця, ФО Гурик, ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин, ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С., ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище, ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини, Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.1. 9:00 – 15:45Автодор.прод.магазин с.Світязь с.Світязь.вул.Набережна.Дружби1. 9:00-17:00м.Нововолинськвул.Панасівська, Луцька1. 9:00-17:00м.Рожище СКЗ м.Рожище, вул.Мазепи, с.Копачівка, вул. Жовтнева2. 9:00-17:00 с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.с.Озденіж церква.с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.с.Башова клуб, магазин. с.Копачівкас.Іванчиціс.Башовас.Городиніс.Уляникис.Іванчиціс.Озденіж1. 9:00-17:00 Поліція , Пожежна частина, ПП Болотюк . смт.Стара Вижівка: Жовтнева, Соборності,Польова,Пушкіна,Стуса, Підлісна, Гоголя, Володимирська.2. 9:00-16:00смт.Стара Вижівка вул.Карбишева, Заводська3. 10:00-17:00с. Сьомаки, Рудня, Кукуріки1. 09:00-15:45с.Кустичі2. 10:00-15:00ФОП Федкевич С.Д.- магазин, терцентр- адмінприміщення, ТРСТ- адмінприміщення, гастроном, ФОП Мельничук Г.С.- магазин с.м.т.Турійськ вул.Бобрика

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