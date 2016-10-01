Владика Михаїл розповів, як часто і чому треба ходити в церкву
Сьогодні, 18:34
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл пояснив, чому важливо молитись у храмі і ходити до церкви.
На ці та інші питання священик розповів в інтерв'ю, - пише Перший.
«Єпископ і народ – це і є Церква. Інколи під церквою розуміють лише культову споруду. Насправді це місце для богослужіння, де збираються єпископ і народ, які зійшлися для служіння разом», - зауважив митрополит Михаїл.
Священнослужитель сказав, що храм потрібний, бо це «ніби проекція нашого буття на небесах». Ікона, за його словами, сконцентровує і укріпляє людину у вірі.
Митрополит Михаїл розповів про молитву у церкві так: «Молитва – це спілкування з Богом. У Священному Писанні є слова: «де двоє чи троє зібрані в ім’я моє, там я посеред них», тому вдома молитися недостатньо. Це мінімум, який людина повинна використовувати для свого ж блага, повноцінна молитва можлива лише у храмі».
Священик пояснив як місце молитви налаштовує людину: «Навіть з психологічної точки зору ми не можемо постійно молитися вдома, бо нас відволікає будь-що: телефон, крик, шум, атмосфера чи місце, де ти вчора чинив гріх, не будуть надихати нас до великої молитви».
На запитання про те, як часто треба ходити до храму митрополит Михаїл відповів: «Так, як написано у Святому Писанні, не більше, не менше, - сьомий день для Господа, щоб оцінити, що людина прожила, зорієнтувалася чи вірним шляхом вона йде, і скласти плани на наступний період».
Там можна знайти відповіді на власні запитання і визначити, що для тебе важливо на певному життєвому етапі.
«Не Богові потрібно, щоб ти до нього прийшов, це людині потрібно прийти до Бога», - зауважив митрополит Михаїл.
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На ці та інші питання священик розповів в інтерв'ю, - пише Перший.
«Єпископ і народ – це і є Церква. Інколи під церквою розуміють лише культову споруду. Насправді це місце для богослужіння, де збираються єпископ і народ, які зійшлися для служіння разом», - зауважив митрополит Михаїл.
Священнослужитель сказав, що храм потрібний, бо це «ніби проекція нашого буття на небесах». Ікона, за його словами, сконцентровує і укріпляє людину у вірі.
Митрополит Михаїл розповів про молитву у церкві так: «Молитва – це спілкування з Богом. У Священному Писанні є слова: «де двоє чи троє зібрані в ім’я моє, там я посеред них», тому вдома молитися недостатньо. Це мінімум, який людина повинна використовувати для свого ж блага, повноцінна молитва можлива лише у храмі».
Священик пояснив як місце молитви налаштовує людину: «Навіть з психологічної точки зору ми не можемо постійно молитися вдома, бо нас відволікає будь-що: телефон, крик, шум, атмосфера чи місце, де ти вчора чинив гріх, не будуть надихати нас до великої молитви».
На запитання про те, як часто треба ходити до храму митрополит Михаїл відповів: «Так, як написано у Святому Писанні, не більше, не менше, - сьомий день для Господа, щоб оцінити, що людина прожила, зорієнтувалася чи вірним шляхом вона йде, і скласти плани на наступний період».
Там можна знайти відповіді на власні запитання і визначити, що для тебе важливо на певному життєвому етапі.
«Не Богові потрібно, щоб ти до нього прийшов, це людині потрібно прийти до Бога», - зауважив митрополит Михаїл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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