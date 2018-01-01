Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 26 січня





У Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -4…-1 градуса, удень підніметься до +1…+3. Вітер південний, 3-5 м/с.



До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -4…-1 градуса, удень підніметься до +1…+3. Вітер південний, 3-5 м/с.До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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