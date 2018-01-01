26 січня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні святкує депутат Волинської обласної ради(на фото), юристнародний художник України, громадський діяч, пластунка, голова обласної ради спортивного товариства «Колос»Іменини 26 січня у Лариси, Петра та Якова.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника. Метою цього свята є вияв міжнародної солідарності митних служб всього світу, а також привернення уваги громадськості до значущості ролі митниці в економічному і соціальному розвитку суспільства.В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Саме контрольно-ревізійна служба України входить до системи органів державної виконавчої влади. До її повноважень належить: проведення перевірок, ревізій фінансової діяльності, достовірності та обліку звітності, збереження коштів та матеріальних цінностей тощо. Найголовнішим повноваженням контрольно-ревізійної служби України є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Цього дня 2005 року у Луцьку на вулиці Червоного Хреста, у колишньому приміщенні відділення банку «Україна», відкрилося приміщення Апеляційного суду Волинської області.