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26 січня на Волині: гортаючи календар

26 січня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує депутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук (на фото), юрист Юрій Бондарук, народний художник України Тетяна Галькун, громадський діяч Богдан Мойса, пластунка Тетяна Сеник-Лапковська, голова обласної ради спортивного товариства «Колос» Анатолій Кліш.

Іменини 26 січня у Лариси, Петра та Якова.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день митника. Метою цього свята є вияв міжнародної солідарності митних служб всього світу, а також привернення уваги громадськості до значущості ролі митниці в економічному і соціальному розвитку суспільства.

В Україні сьогодні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Саме контрольно-ревізійна служба України входить до системи органів державної виконавчої влади. До її повноважень належить: проведення перевірок, ревізій фінансової діяльності, достовірності та обліку звітності, збереження коштів та матеріальних цінностей тощо. Найголовнішим повноваженням контрольно-ревізійної служби України є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Цього дня 2005 року у Луцьку на вулиці Червоного Хреста, у колишньому приміщенні відділення банку «Україна», відкрилося приміщення Апеляційного суду Волинської області.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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