«Розлучення через «не зійшлися характерами» - це дурниці», - митрополит Михаїл

Михаїл розповів про шлюб, сутність вінчання і церковного розлучення.



Таїнство вінчання і шлюбу митрополит Михаїл пояснив в інтерв'ю, - інформує



Він зауважив про шлюб з погляду церкви: «Найважливіше у заміжжі – це почуття любові, яке підкріплене і підтверджене благословенням Божим через звершення таїнства Вінчання. Але дам вам коротку відповідь словами Тараса Шевченка: «не кохайтеся, чорноброві, та і з москалями, бо лихо вам буде…»



Митрополит додав про суть розвінчання: «Цей чин називається церковне розлучення. Якщо є початок шлюбу, то є і його кінець, отже, якщо є шлюб, то є його церковне розірвання».



Священик до цього наводить таке твердження: «Згідно біблійної історії, ще в старозавітні часи велася мова про те, чи можна розлучатися з жінкою. Господь говорить: не можна. А чому ж тоді в законі написано, що можна? Господь відповідає: «Через жорстокосердя ваше я вам дав таке право». Тобто, якщо пара одружується з любові, то повинна прожити разом до кінця життя. Лише смерть може їх розлучити».



Митрополит висловив думку стосовно питання вінчання і розвінчання.



Він пояснив це так: «Церква встановила певні правила та причини для церковного розлучення. Перша причина – це зрада. Друга – неможливість мати дітей. Третя – хвороба, яку чоловік чи жінка приховали перед одруженням, наприклад, залежність від алкоголю. Четверта – якщо шлюб є стосунками, які загрожують життю людини: чоловік напився, бере сокиру та ганяє сім’ю навколо хати чи лупцює жінку щодня.



Інших причин немає. Розлучення через «ми не зійшлися характерами - це дурниці».

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Владикарозповів про шлюб, сутність вінчання і церковного розлучення.Таїнство вінчання і шлюбу митрополит Михаїл пояснив в інтерв'ю, - інформує Перший Він зауважив про шлюб з погляду церкви: «Найважливіше у заміжжі – це почуття любові, яке підкріплене і підтверджене благословенням Божим через звершення таїнства Вінчання. Але дам вам коротку відповідь словами Тараса Шевченка: «не кохайтеся, чорноброві, та і з москалями, бо лихо вам буде…»Митрополит додав про суть розвінчання: «Цей чин називається церковне розлучення. Якщо є початок шлюбу, то є і його кінець, отже, якщо є шлюб, то є його церковне розірвання».Священик до цього наводить таке твердження: «Згідно біблійної історії, ще в старозавітні часи велася мова про те, чи можна розлучатися з жінкою. Господь говорить: не можна. А чому ж тоді в законі написано, що можна? Господь відповідає: «Через жорстокосердя ваше я вам дав таке право». Тобто, якщо пара одружується з любові, то повинна прожити разом до кінця життя. Лише смерть може їх розлучити».Митрополит висловив думку стосовно питання вінчання і розвінчання.Він пояснив це так: «Церква встановила певні правила та причини для церковного розлучення. Перша причина – це зрада. Друга – неможливість мати дітей. Третя – хвороба, яку чоловік чи жінка приховали перед одруженням, наприклад, залежність від алкоголю. Четверта – якщо шлюб є стосунками, які загрожують життю людини: чоловік напився, бере сокиру та ганяє сім’ю навколо хати чи лупцює жінку щодня.Інших причин немає. Розлучення через «ми не зійшлися характерами - це дурниці».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію