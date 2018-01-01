вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, на скільки подорожчають квитки на потяги

Розповіли, на скільки подорожчають квитки на потяги
«Укрзалізниця» планує підвищити вартість пасажирських перевезень на 20% 2018 року.

Про це в інтерв'ю 112.ua повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, – пише ТСН.

«Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей», – сказав Кравцов.

Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.

«З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років», – сказав Кравцов.

Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: споживач
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
живемо ж бо по-новому!
Відповісти
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську ігнорують пункт прийому ялинок, дерева викидають просто у смітники. ФОТО
Сьогодні, 16:36
Волинська громада запровадила «живі» гроші замість пільгового проїзду
Сьогодні, 16:31
Розповіли, на скільки подорожчають квитки на потяги
Сьогодні, 16:10
На Волині - нестача «швидких»
Сьогодні, 16:05
Лучанка подзвонила в поліцію з зізнанням у вбивстві чоловіка
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
У Луцьку зросте вартість житлово-комунальних послуг У Луцьку зросте вартість житлово-комунальних послуг
24 січень, 11:46
Розповіли, на скільки здорожчає хліб. ВІДЕО Розповіли, на скільки здорожчає хліб. ВІДЕО
19 січень, 19:12
Подорожчання хліба в Луцьку: виробник спростовує інформацію. ВІДЕО Подорожчання хліба в Луцьку: виробник спростовує інформацію. ВІДЕО
17 січень, 12:37
В Україні хочуть підняти ціну на газ для населення В Україні хочуть підняти ціну на газ для населення
17 січень, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
Сьогодні, 10:02
 3
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
Сьогодні, 13:20
 2
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
Сьогодні, 12:29
 1
Волинському атовцю встановлять меморіальну дошку
Сьогодні, 11:47
 1
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
Сьогодні, 11:35
 1
Медіа
відео
1/8