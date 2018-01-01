Розповіли, на скільки подорожчають квитки на потяги

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«Укрзалізниця» планує підвищити вартість пасажирських перевезень на 20% 2018 року.
Про це в інтерв'ю 112.ua повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, – пише ТСН.
«Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей», – сказав Кравцов.
Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.
«З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років», – сказав Кравцов.
Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.
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Про це в інтерв'ю 112.ua повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, – пише ТСН.
«Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей», – сказав Кравцов.
Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.
«З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років», – сказав Кравцов.
Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.
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Коментарі 1
живемо ж бо по-новому!
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