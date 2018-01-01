Розповіли, на скільки подорожчають квитки на потяги





Про це в інтерв'ю Євген Кравцов, – пише



«Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей», – сказав Кравцов.



Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.



«З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років», – сказав Кравцов.



Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» планує підвищити вартість пасажирських перевезень на 20% 2018 року.Про це в інтерв'ю 112.ua повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця», – пише ТСН «Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей», – сказав Кравцов.Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.«З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років», – сказав Кравцов.Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.

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