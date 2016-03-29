В Україні зросли ціни на овочі





Про це пише ресурс



Згідно з даними цього моніторингу, за останніх кілька днів морква зросла в ціні більш, ніж на третину, на гуртових майданчиках країни її сьогодні пропонують по 5,5-6,0 грн/кг, деякі продавці встановили ціни на рівні 6,5-7,0 грн/кг. Майже в півтора рази за останній тиждень подорожчав і буряк. Станом на 24 січня, буряк на торгових майданчиках країни підскочив у ціні до 5,0-7,0 грн/кг.



Схожа ситуація відбувається і з капустою, від початку тижня, ціна на неї зросла майже на 50% і сьогодні вже досягнула відмітки 3,5-5 грн/кг.



Найповільніше, серед усіх овочів “борщового набору”, дорожчають картопля та цибуля. Від початку тижня, ціни на картоплю зросли на 7-10%, станом на 24 січня 2018 року, кілограм картоплі на гуртових ринках пропонується по 3,5-4,5 грн/кг. Ціна на цибулю сьогодні перебуває в межах 3,2-4,2 грн/кг і є на 5% вищою, ніж на початку поточного тижня.



На думку гуртових компаній ціни на різні види продукції зростають під впливом різних факторів. Наприклад, подорожчання капусти оператори пов’язують із стриманими продажами на рівні виробників, хоча запаси у сховищах поки що є достатніми для того, щоб задовольнити наявний внутрішній попит. Проте фермери зреагували на позитивний тренд, який намітився на ринку ще тиждень тому і не квапляться реалізовувати запаси, сподіваючись на те, що ціни в наступні кілька місяців будуть лише зростати.



А от подорожчання моркви і буряка може бути пов’язане із скороченням запасів у сховищах, при цьому, з буряком це найбільш помітно. І виробники, і гуртові компанії вважають, що в найближчій перспективі ситуація із пропозицією українських коренеплодів може лише погіршитися, тому що продукція досить погано зберігається і відсоток відходів є більшим, ніж передбачалось на момент закладання у сховища.



Зростання цін на цибулю та картоплю більшість учасників ринку пов’язують із проблемами логістики, які стали наслідком погіршення погодних умов. Це дійсно суттєво підігріло попит на всі овочі «борщового набору», особливо в Центральних та Південних регіонах.



Слід зазначити, що сьогодні зафіксовано і найбільше відхилення цін на моркву і буряк порівняно з минулим роком, з іншими видами продукції зміни поки що досить незначні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксували різке підвищення цін на популярні овочі: моркву, буряк і капусту.Про це пише ресурс «Інфо-Шувар» Згідно з даними цього моніторингу, за останніх кілька днів морква зросла в ціні більш, ніж на третину, на гуртових майданчиках країни її сьогодні пропонують по 5,5-6,0 грн/кг, деякі продавці встановили ціни на рівні 6,5-7,0 грн/кг. Майже в півтора рази за останній тиждень подорожчав і буряк. Станом на 24 січня, буряк на торгових майданчиках країни підскочив у ціні до 5,0-7,0 грн/кг.Схожа ситуація відбувається і з капустою, від початку тижня, ціна на неї зросла майже на 50% і сьогодні вже досягнула відмітки 3,5-5 грн/кг.Найповільніше, серед усіх овочів “борщового набору”, дорожчають картопля та цибуля. Від початку тижня, ціни на картоплю зросли на 7-10%, станом на 24 січня 2018 року, кілограм картоплі на гуртових ринках пропонується по 3,5-4,5 грн/кг. Ціна на цибулю сьогодні перебуває в межах 3,2-4,2 грн/кг і є на 5% вищою, ніж на початку поточного тижня.На думку гуртових компаній ціни на різні види продукції зростають під впливом різних факторів. Наприклад, подорожчання капусти оператори пов’язують із стриманими продажами на рівні виробників, хоча запаси у сховищах поки що є достатніми для того, щоб задовольнити наявний внутрішній попит. Проте фермери зреагували на позитивний тренд, який намітився на ринку ще тиждень тому і не квапляться реалізовувати запаси, сподіваючись на те, що ціни в наступні кілька місяців будуть лише зростати.А от подорожчання моркви і буряка може бути пов’язане із скороченням запасів у сховищах, при цьому, з буряком це найбільш помітно. І виробники, і гуртові компанії вважають, що в найближчій перспективі ситуація із пропозицією українських коренеплодів може лише погіршитися, тому що продукція досить погано зберігається і відсоток відходів є більшим, ніж передбачалось на момент закладання у сховища.Зростання цін на цибулю та картоплю більшість учасників ринку пов’язують із проблемами логістики, які стали наслідком погіршення погодних умов. Це дійсно суттєво підігріло попит на всі овочі «борщового набору», особливо в Центральних та Південних регіонах.Слід зазначити, що сьогодні зафіксовано і найбільше відхилення цін на моркву і буряк порівняно з минулим роком, з іншими видами продукції зміни поки що досить незначні.

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