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Волинська громада запровадила «живі» гроші замість пільгового проїзду

Волинська громада запровадила «живі» гроші замість пільгового проїзду
Допоки в Мінсоцполітики думають про монетизацію пільг на проїзд у Княгининівській об’єднаній територіальній громаді, це вже зробили.

Тож цьогоріч, кожен пільговик, який мешкає на території ОТГ, отримає на рік для проїзду 480 гривень, - інформує Волинське регіональне відділення АМУ.

Ідея надання адресної допомоги, замість делегування у район повноважень розпоряджатися 300 тисячами гривень, передбаченими на пільговий проїзд, належить голові Княгининівської сільради Олені Твердохліб. Підтримав її і депутатський корпус.

"Район пропонував, щоб передали їм гроші, а вони вже підписуватимуть договори з перевізниками. Втім, згодом з’ясувалося, що такий договір планували укласти лиже з одним перевізником, який їздить у селище Рокині, але ж їх є кілька… Отримавши «живі» гроші громадянин-пільговик сам вибиратиме, якою «маршруткою» їхати", – розповідає голова Княгининівської сільської ради Олена Твердохліб.

"Усі ці люди повинні буди в однакових умовах, адже серед них є багато таких, хто, з певних причин, не користується пільгою, хоча має на це право. Також серед пільговиків є діти з багатодітних родин, які живуть у Зміїнці та Милушах, куди не їздить «Шкільний автобус», тож із перевізниками уклали договори і Княгининівський НВК, який є окремою юридичною особою, сам оплачує довезення учнів до школи, але й від держави вони повинні отримувати гроші на проїзд", - зауважила посадовець

Відтак, зваживши всі «за» і «проти», члени бюджетної комісії Княгининівської сільради вирішили розділити 300 тисяч гривень передбачених на пільгові перевезення, як адресну допомогу, між всіма пільговиками громади.

Кожен із них, зі слів Твердохліб, отримає по 480 гривень на рік і зможе ними розпоряджатися на власний розсуд.

Фінансове нововведення у Княгининівській ОТГ перевізники сприйняли позитивно, а волинські громади, зокрема Боратинська ОТГ, неабияк зацікавилися практикою Княгининка щодо монетизації пільг, яку, можливо, згодом запровадять і в себе.





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Теги: проїзд, пільги, Княгининок
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Коментарі 1
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Кошти отримають і безкоштовно будуть їхати. Як доїхати до Княгиньок пільговикам з Луцька? Паспорт з пропискою показувати? Це не реально,або по всій Україні, або ні де.
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