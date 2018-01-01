вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську ігнорують пункт прийому ялинок, дерева викидають просто у смітники. ФОТО

У Нововолинську ігнорують пункт прийому ялинок, дерева викидають просто у смітники. ФОТО
Мешканці Нововолинська не підтримали ідею із пунктом прийому ялинок у місті. Після різдвяних свят головний атрибут новорічного настрою опиняється на смітниках.

Цьогоріч на території виробничого управління комунального господарства організували пункт прийому використаних ялинок. Жителів міста просили привозити вже непотрібні новорічні дерева на територію ВУКГ, – пише БУГ.

«З метою раціонального використання рослинних відходів у місті організовується пункт прийому ялинок. Хвою перероблятимуть на мульчу, застосовуючи в якості добрива, а стовбури та гілки дерев дробитимуть на щепу для котелень», – йшлося в повідомленні для жителів міста.

Однак, по закінченню свят смітники міста масово заповнюються новорічними «красунями».

Заступник директора ВУКГ Олег Голян повідомив, що дійсно жодної ялинки на пункт не привезли. Натомість на кожному смітнику можна спостерігати «гори» новорічних дерев.

«Для того щоб їх вивезти використовують спецтехніку. На території комунального господарства перероблятимуть хвою та дробитимуть листки та стовбури на паливо. Ми чекаємо, доки жителі міста викинуть більше ялинок, щоб їх водночас вивезти на переробку», – говорить Голян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Геніально... Взяв свою ялинку, і поіхав маршруткою на другий кінець міста здавати...
Відповісти
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві чоловік вчинив стрілянину через зауваження
Сьогодні, 17:02
У молодого лучанина знайомі відібрали телефон
Сьогодні, 16:39
У Нововолинську ігнорують пункт прийому ялинок, дерева викидають просто у смітники. ФОТО
Сьогодні, 16:36
Волинська громада запровадила «живі» гроші замість пільгового проїзду
Сьогодні, 16:31
Розповіли, на скільки подорожчають квитки на потяги
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття
24 січень, 02:16
Нова сміттєсортувальна лінія в Луцьку має запрацювати в липні Нова сміттєсортувальна лінія в Луцьку має запрацювати в липні
24 січень, 00:38
Опитування: Чи готові в Луцьку сортувати сміття Опитування: Чи готові в Луцьку сортувати сміття
22 січень, 07:52
Після «піару» лучанин встановив контейнер для сміття Після «піару» лучанин встановив контейнер для сміття
18 січень, 21:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
Сьогодні, 10:02
 3
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
Сьогодні, 13:20
 2
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
Сьогодні, 12:29
 1
Волинському атовцю встановлять меморіальну дошку
Сьогодні, 11:47
 1
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
Сьогодні, 11:35
 1
Медіа
відео
1/8