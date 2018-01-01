У Нововолинську ігнорують пункт прийому ялинок, дерева викидають просто у смітники. ФОТО





Цьогоріч на території виробничого управління комунального господарства організували пункт прийому використаних ялинок. Жителів міста просили привозити вже непотрібні новорічні дерева на територію ВУКГ, – пише



«З метою раціонального використання рослинних відходів у місті організовується пункт прийому ялинок. Хвою перероблятимуть на мульчу, застосовуючи в якості добрива, а стовбури та гілки дерев дробитимуть на щепу для котелень», – йшлося в повідомленні для жителів міста.



Однак, по закінченню свят смітники міста масово заповнюються новорічними «красунями».



Заступник директора ВУКГ Олег Голян повідомив, що дійсно жодної ялинки на пункт не привезли. Натомість на кожному смітнику можна спостерігати «гори» новорічних дерев.



«Для того щоб їх вивезти використовують спецтехніку. На території комунального господарства перероблятимуть хвою та дробитимуть листки та стовбури на паливо. Ми чекаємо, доки жителі міста викинуть більше ялинок, щоб їх водночас вивезти на переробку», – говорить Голян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Нововолинська не підтримали ідею із пунктом прийому ялинок у місті. Після різдвяних свят головний атрибут новорічного настрою опиняється на смітниках.Цьогоріч на території виробничого управління комунального господарства організували пункт прийому використаних ялинок. Жителів міста просили привозити вже непотрібні новорічні дерева на територію ВУКГ, – пише БУГ «З метою раціонального використання рослинних відходів у місті організовується пункт прийому ялинок. Хвою перероблятимуть на мульчу, застосовуючи в якості добрива, а стовбури та гілки дерев дробитимуть на щепу для котелень», – йшлося в повідомленні для жителів міста.Однак, по закінченню свят смітники міста масово заповнюються новорічними «красунями».Заступник директора ВУКГповідомив, що дійсно жодної ялинки на пункт не привезли. Натомість на кожному смітнику можна спостерігати «гори» новорічних дерев.«Для того щоб їх вивезти використовують спецтехніку. На території комунального господарства перероблятимуть хвою та дробитимуть листки та стовбури на паливо. Ми чекаємо, доки жителі міста викинуть більше ялинок, щоб їх водночас вивезти на переробку», – говорить Голян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію