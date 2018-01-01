У молодого лучанина знайомі відібрали телефон
Сьогодні, 16:39
Троє хлопців пограбували лучанина.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема 24 січня близько 20 години патрульні прибули на виклик про грабіж на вулиці Ветеранів. 20-річний заявник повідомив, що знайомі відібрали в нього мобільний телефон і зникли.
Спільно з працівниками луцького відділу поліції підозрюваних осіб виявили, затримали і доставили до відділку поліції. Троє молодиків проживають у Луцьку.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема 24 січня близько 20 години патрульні прибули на виклик про грабіж на вулиці Ветеранів. 20-річний заявник повідомив, що знайомі відібрали в нього мобільний телефон і зникли.
Спільно з працівниками луцького відділу поліції підозрюваних осіб виявили, затримали і доставили до відділку поліції. Троє молодиків проживають у Луцьку.
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