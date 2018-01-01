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У молодого лучанина знайомі відібрали телефон

У молодого лучанина знайомі відібрали телефон
Троє хлопців пограбували лучанина.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Зокрема 24 січня близько 20 години патрульні прибули на виклик про грабіж на вулиці Ветеранів. 20-річний заявник повідомив, що знайомі відібрали в нього мобільний телефон і зникли.

Спільно з працівниками луцького відділу поліції підозрюваних осіб виявили, затримали і доставили до відділку поліції. Троє молодиків проживають у Луцьку.

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Теги: грабіж
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