Глина дає набагато більше можливостей, ніж папір, - співзасновниця бренду «Ряба Вош»

Керамістка із творчої формації «Ряба Вош»у школі не любила образотворчого мистецтва, проте після того, як трапилася хороша вчителька, вирішила вступати в художнє училище.Про це йдеться у статті» на«Скільки себе пам’ятаю – ненавиділа образотворче мистецтво, малювання і все з цим пов’язане. Але, знаєте, буває, що в житті трапляється людина, яка тебе надихає – у мене це була шкільна вчителька. Вона вела гурток з дуже цікавою програмою, то було таке собі безвідходне виробництво – ми брали старий картон, робили з нього різні «твори мистецтва», потім готували їх на благодійні виставки та конкурси. Для дітей 7 класу - це дуже прикольно... Вона – це перша людина, яка надихнула мене на таку роботу», - пригадала майстриня.Тож саме завдяки хорошим вчителям дівчина наважилася вступати в художнє училище. Однак нині вона повністю «переключилася» на кераміку.«Зараз я взагалі не займаюся живописом. Якось «перескочила» і мені сподобалося, глина дає набагато більше можливостей, ніж папір. От навіть діти на майстер-класах більше люблять ліпити, аніж малювати, бо зліплене можна потім пофарбувати, це комплексна робота… Кераміка дає широкий простір для творчості - є різні техніки, сотні видів глазурі. Кожного разу в тебе виходить різний ефект, ти не можеш добитися двох іденичних речей і це прикольно. Не завжди люди до цього готові, іноді запитують – чому я отримав 6 чашок, а вони не зовсім однакові.Найчастіше це трапляється, коли люди стикаються із хенд-мейдом вперше. В мене може бути 20 чашок з лисичками, і всі різні. Люди не розуміють, як це може бути не надруковано і для чого це малювати вручну», - розповіла Юлія Жолубак.