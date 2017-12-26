Опублікували трейлер фільму про бій під Крутами
Сьогодні, 17:03
29 січня 2018 року в Україні на загальнодержавному рівні відзначатиметься важлива дата для всіх українців – 100 років бою під Крутами. Цей день пам’яті є справжнім символом героїзму та самопожертви українців в боротьбі за свою незалежність сто років тому.
Сміливість, відвага та патріотизм молодих юнаків в бою під Крутами, назавжди зробила їх прикладом для майбутніх поколінь України.
Такі фільми дуже необхідні сучасному українському глядачу, щоб краще розуміти історію, вчитись на помилках попередніх поколінь та брати приклад з героїчного подвигу молодих юнаків під Крутами.
В масових сценах запеклого бою, на знімальному майданчику, між українськими студентами та багатотисячною армією російської Червоної гвардії виконують ролі військовослужбовців НГУ. Відомо, що знімальний процес був розпочатий ще в жовтні минулого року. Режисером стрічки є Олексій Шапарєв. На цікаву прем’єру волинянам варто очікувати в жовтні 2018 року.
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Сміливість, відвага та патріотизм молодих юнаків в бою під Крутами, назавжди зробила їх прикладом для майбутніх поколінь України.
Такі фільми дуже необхідні сучасному українському глядачу, щоб краще розуміти історію, вчитись на помилках попередніх поколінь та брати приклад з героїчного подвигу молодих юнаків під Крутами.
В масових сценах запеклого бою, на знімальному майданчику, між українськими студентами та багатотисячною армією російської Червоної гвардії виконують ролі військовослужбовців НГУ. Відомо, що знімальний процес був розпочатий ще в жовтні минулого року. Режисером стрічки є Олексій Шапарєв. На цікаву прем’єру волинянам варто очікувати в жовтні 2018 року.
ДИВИТИСЯ ФОТО ЗІ ЗЙОМОК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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