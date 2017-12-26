Опублікували трейлер фільму про бій під Крутами

29 січня 2018 року в Україні на загальнодержавному рівні відзначатиметься важлива дата для всіх українців – 100 років бою під Крутами. Цей день пам’яті є справжнім символом героїзму та самопожертви українців в боротьбі за свою незалежність сто років тому.Сміливість, відвага та патріотизм молодих юнаків в бою під Крутами, назавжди зробила їх прикладом для майбутніх поколінь України.Такі фільми дуже необхідні сучасному українському глядачу, щоб краще розуміти історію, вчитись на помилках попередніх поколінь та брати приклад з героїчного подвигу молодих юнаків під Крутами.В масових сценах запеклого бою, на знімальному майданчику, між українськими студентами та багатотисячною армією російської Червоної гвардії виконують ролі військовослужбовців НГУ. Відомо, що знімальний процес був розпочатий ще в жовтні минулого року. Режисером стрічки є Олексій Шапарєв. На цікаву прем’єру волинянам варто очікувати в жовтні 2018 року.