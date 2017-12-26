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Опублікували трейлер фільму про бій під Крутами

Опублікували трейлер фільму про бій під Крутами
29 січня 2018 року в Україні на загальнодержавному рівні відзначатиметься важлива дата для всіх українців – 100 років бою під Крутами. Цей день пам’яті є справжнім символом героїзму та самопожертви українців в боротьбі за свою незалежність сто років тому.

Сміливість, відвага та патріотизм молодих юнаків в бою під Крутами, назавжди зробила їх прикладом для майбутніх поколінь України.

Такі фільми дуже необхідні сучасному українському глядачу, щоб краще розуміти історію, вчитись на помилках попередніх поколінь та брати приклад з героїчного подвигу молодих юнаків під Крутами.

В масових сценах запеклого бою, на знімальному майданчику, між українськими студентами та багатотисячною армією російської Червоної гвардії виконують ролі військовослужбовців НГУ. Відомо, що знімальний процес був розпочатий ще в жовтні минулого року. Режисером стрічки є Олексій Шапарєв. На цікаву прем’єру волинянам варто очікувати в жовтні 2018 року.

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Теги: фільм, бій під Крутами
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