Шахтарі будуть мітингувати поки «Центроенерго» не розблокує постачання вугілля держшахт, - профспілки





Шахтарські профспілки звинувачують «Центренерго» в порушенні вертикальної інтеграції державних шахт і енергогенеруючої компанії, яка раніше давала гарантію збуту своєї продукції державним шахтам ДП «Львіввугілля» і ДП «Волиньвугілля».



З 22 січня ПАТ «Центренерго» відмовляється від закупівель в рамках моделі зустрічних поставок між підприємствами Західного Донбасу і Львівсько-Волинського басейну.



«Такі дії «Центренерго» ставлять під питання виплати заробітної плати шахтарям і в цілому роботу державних вугледобувних підприємств», - кажуть лідери шахтарських профспілок у листі на адресу керівництва ПАТ «Центренерго», Президента України та Міністра енергетики.



«В разі невиконання викладених вимог ми залишаємо за собою право почати безстрокову акцію протесту з пікетуванням ПАТ «Центренерго» і владних структур в Києві, блокуванням поставок вугілля невідомого походження і перекриття міжнародних трас», - попереджають вони.



Раніше ЗМІ повідомляли, що з грудня 2017 року «Центренерго»



Новим постачальником «Центренерго» стало приватне ТОВ «Краснолиманське», яке перебуває у власності бізнесмена Віталія Кропачева і оточення президента-втікача Віктора Януковича.

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