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Віра Федосюк: «Внутрішній розбрат завдає не меншої шкоди, ніж війна»

Віра Федосюк: «Внутрішній розбрат завдає не меншої шкоди, ніж війна»
На початку 33-ї сесії Ковельської міської ради секретар міськради Віра Федосюк (на фото) закликала депутатів утриматись від дій, що вносять деструктив у роботу головного самоврядного органу міста, налаштовують один проти одного окремих громадян або ж цілі мікрорайони міста.

За її словами, представники окремих політичних сили, спекулюючи на комунальних проблемах, підбурюють невдоволених жителів на протистояння з міською владою, влаштовують стихійні мітинги на сесійних засіданнях. Все це суттєво перешкоджає конструктивній роботі міської ради, яка мимоволі стає заручником депутатських амбіцій.

«Яскравим прикладом політичного популізму на рівні Ковельської міської ради є виголошення депутатських запитів, виконання яких неможливе через брак коштів або тому, що не сформульовано чіткі способи їх реалізації», – йдеться у зверненні секретаря міськради Віри Федосюк.

На її думку, ультимативні заклики часто-густо лунають у стінах міської ради не для того, щоб розв’язати озвучену проблему, а лишень щоб поговорити про неї або перекласти на інших. Але погрози та ультиматуми – шлях в нікуди. Бо від цього страждає простий виборець, який чекає на вирішення в сесійній залі його життєвих питань, а не чергової серії політичних баталій.

Віра Федосюк нагадала події столітньої давності, коли через розбрат та чвари серед політичних еліт не вдалося зберегти найголовніше – незалежність Української держави.

«Цим депутатським зверненням я закликаю усіх колег-депутатів Ковельської міської ради не повторювати історичних помилок минулого та уникати внутрішнього розбрату на місцевому рівні, надалі утримуватись від дій, які вносять деструктив у роботу ради, розбрат та налаштовують один проти одного як окремих громадян, так і цілі мікрорайони міста», – наголосила депутатка.

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Теги: Віра Федосюк, Ковель, Ковельська міська рада
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