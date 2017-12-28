Віра Федосюк: «Внутрішній розбрат завдає не меншої шкоди, ніж війна»

На початку 33-ї сесії Ковельської міської ради секретар міськради(на фото) закликала депутатів утриматись від дій, що вносять деструктив у роботу головного самоврядного органу міста, налаштовують один проти одного окремих громадян або ж цілі мікрорайони міста.За її словами, представники окремих політичних сили, спекулюючи на комунальних проблемах, підбурюють невдоволених жителів на протистояння з міською владою, влаштовують стихійні мітинги на сесійних засіданнях. Все це суттєво перешкоджає конструктивній роботі міської ради, яка мимоволі стає заручником депутатських амбіцій.«Яскравим прикладом політичного популізму на рівні Ковельської міської ради є виголошення депутатських запитів, виконання яких неможливе через брак коштів або тому, що не сформульовано чіткі способи їх реалізації», – йдеться у зверненні секретаря міськради Віри Федосюк.На її думку, ультимативні заклики часто-густо лунають у стінах міської ради не для того, щоб розв’язати озвучену проблему, а лишень щоб поговорити про неї або перекласти на інших. Але погрози та ультиматуми – шлях в нікуди. Бо від цього страждає простий виборець, який чекає на вирішення в сесійній залі його життєвих питань, а не чергової серії політичних баталій.Віра Федосюк нагадала події столітньої давності, коли через розбрат та чвари серед політичних еліт не вдалося зберегти найголовніше – незалежність Української держави.«Цим депутатським зверненням я закликаю усіх колег-депутатів Ковельської міської ради не повторювати історичних помилок минулого та уникати внутрішнього розбрату на місцевому рівні, надалі утримуватись від дій, які вносять деструктив у роботу ради, розбрат та налаштовують один проти одного як окремих громадян, так і цілі мікрорайони міста», – наголосила депутатка.