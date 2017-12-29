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Владика Михаїл пояснив, чому жінкам потрібно вдягати хустину в церкву

Владика Михаїл пояснив, чому жінкам потрібно вдягати хустину в церкву
Волинський митрополит пояснив як жінки мають одягатись до церкви.

Про те, який зовнішній вигляд повинен бути у жінок він розповів в інтерв'ю, - повідомляє Перший.

Владика Михаїл зазначив не лише щодо головного убору, а й загалом:
«Жінки приділяють багато уваги своїй зовнішності, волоссю… Бог створив жінку, давши їй красу, щоб вона була приваблива, щоб на неї споглядали, щоб вийшла заміж, народила дітей. Уявіть, зробила жінка гарну зачіску і прийшла в храм. Усі на неї дивитимуться, а це відволікатиме від молитви. Тому, щоб не спокушати своїм виглядом, кажуть, що треба вдягти хустину».

Він додав пояснення і за елементи гардеробу: «Та ж сама історія зі спідницями. Куди зазвичай дивляться чоловіки? Обличчя, груди, стегна… Штани облягають тіло, що привертає увагу. Більше ніяких речей тут немає, решта – забобони та другорядне тлумачення».

Насамкінець митрополит підсумував про зовнішній вигляд: «В храмі усе повинне налаштовувати на молитву, а не відволікати від неї».




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Теги: Хустина, спідниця, церква
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