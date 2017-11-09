Аварія в Луцьку: BMW «стукнуло» маршрутку
Сьогодні, 18:13
У Луцьку на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та маршрутного автобуса.
Про цей інформують у партульній поліції.
Водій транспортного засобу BMW 530, не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з мартшрутним транспортним засобом "Богдан". Патрульні оформили протокол про скоєння ДТП на винуватця.
Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
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Про цей інформують у партульній поліції.
Водій транспортного засобу BMW 530, не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з мартшрутним транспортним засобом "Богдан". Патрульні оформили протокол про скоєння ДТП на винуватця.
Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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