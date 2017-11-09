вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія в Луцьку: BMW «стукнуло» маршрутку

Аварія в Луцьку: BMW «стукнуло» маршрутку
У Луцьку на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та маршрутного автобуса.

Про цей інформують у партульній поліції.

Водій транспортного засобу BMW 530, не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з мартшрутним транспортним засобом "Богдан". Патрульні оформили протокол про скоєння ДТП на винуватця.

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
Аварія в Луцьку: BMW «стукнуло» маршрутку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, зіткнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Владика Михаїл пояснив, чому жінкам потрібно вдягати хустину в церкву
Сьогодні, 18:35
Владика Михаїл розповів, як часто і чому треба ходити в церкву
Сьогодні, 18:34
Аварія в Луцьку: BMW «стукнуло» маршрутку
Сьогодні, 18:13
У Луцьку живодер ледь не вбив кота на морозі. ФОТО
Сьогодні, 18:13
В Україні зросли ціни на овочі
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Аварія у Луцьку: не розминулися легковик та вантажівка. ФОТО Аварія у Луцьку: не розминулися легковик та вантажівка. ФОТО
09 листопад, 2017, 15:00
Аварія у Луцьку: Mercedes не розминувся з потягом Аварія у Луцьку: Mercedes не розминувся з потягом
23 вересень, 2017, 11:10
Подробиці аварії, внаслідок якої травмувалася дитина Подробиці аварії, внаслідок якої травмувалася дитина
11 серпень, 2017, 10:04
У Луцьку - аварія біля заправки: BMW «знесло» передок У Луцьку - аварія біля заправки: BMW «знесло» передок
09 червень, 2017, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
Сьогодні, 10:02
 3
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
Сьогодні, 13:20
 2
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
Сьогодні, 12:29
 1
Волинському атовцю встановлять меморіальну дошку
Сьогодні, 11:47
 1
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
Сьогодні, 11:35
 1
Медіа
відео
1/8