Стиль дизайну київської станції могли поцупити у луцького художника
25 січень, 21:52
Дизайн київської станції швидкісного трамвая «Польова» оформлено дуже подібним стилем, як у луцького художника Андрія Калькова.
Про це повідомляє Перший.
«Мої друзі та знайомі почали скидати відео та фото зі станції «Польова» і подумали, що це моя робота. Орнамент та манера зображень київської станції схожий на мій авторський стиль на 80-90%. Для цікавості створив пост у мережі, щоб дізнатися суспільну думку. Не впевнений, що можна бути відстояти цей орнамент, адже він незапантетований», – розповів луцький художник.
До слова, Андрій Кальков – луцький художник. Його роботи лучани та гості міста дуже цінують та фотографуються на їх фоні. Найвідоміший арт художника знаходиться на вулиці Л. Українки, авторські роботи прикрашають ЖК «Супернова» також є малюнки в бізнес-центрі «Гранд Персона». «Круговорот» – фірмовий стиль Андрія, якому уже 9 років.
Згідно з даними з системи держзакупівель «ProZorro» замовник роботи на станції «Польовій» виконувало КП «Київпастранс».
Тендер на ремонт станцій здобуло ТОВ «ТЕХНОПРОФІ ГРУП», яке опікувалося й іншими станціями Києва.
Варто зазначити, що сума обсягів закупівлі для проведення робіт становить 13,5 мільйона гривень.
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Про це повідомляє Перший.
«Мої друзі та знайомі почали скидати відео та фото зі станції «Польова» і подумали, що це моя робота. Орнамент та манера зображень київської станції схожий на мій авторський стиль на 80-90%. Для цікавості створив пост у мережі, щоб дізнатися суспільну думку. Не впевнений, що можна бути відстояти цей орнамент, адже він незапантетований», – розповів луцький художник.
До слова, Андрій Кальков – луцький художник. Його роботи лучани та гості міста дуже цінують та фотографуються на їх фоні. Найвідоміший арт художника знаходиться на вулиці Л. Українки, авторські роботи прикрашають ЖК «Супернова» також є малюнки в бізнес-центрі «Гранд Персона». «Круговорот» – фірмовий стиль Андрія, якому уже 9 років.
Згідно з даними з системи держзакупівель «ProZorro» замовник роботи на станції «Польовій» виконувало КП «Київпастранс».
Тендер на ремонт станцій здобуло ТОВ «ТЕХНОПРОФІ ГРУП», яке опікувалося й іншими станціями Києва.
Варто зазначити, що сума обсягів закупівлі для проведення робіт становить 13,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Не вводьте людей в оману. Стиль не є унікальним чи персональним, дані форми давно використовувалися ще до народження Калькова.
Йолопи вчіть історію мистецтва. А то так дурними і помрете як ваші діди і батьки. Усе що у нас робиться з такими понтами це усе провенційна пародія наших метрів імпровізаторів
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