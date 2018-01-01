Стиль дизайну київської станції могли поцупити у луцького художника

Андрія Калькова.



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«Мої друзі та знайомі почали скидати відео та фото зі станції «Польова» і подумали, що це моя робота. Орнамент та манера зображень київської станції схожий на мій авторський стиль на 80-90%. Для цікавості створив пост у мережі, щоб дізнатися суспільну думку. Не впевнений, що можна бути відстояти цей орнамент, адже він незапантетований», – розповів луцький художник.



До слова, Андрій Кальков – луцький художник. Його роботи лучани та гості міста дуже цінують та фотографуються на їх фоні. Найвідоміший арт художника знаходиться на вулиці Л. Українки, авторські роботи прикрашають ЖК «Супернова» також є малюнки в бізнес-центрі «Гранд Персона». «Круговорот» – фірмовий стиль Андрія, якому уже 9 років.







Згідно з даними з системи держзакупівель «ProZorro» замовник роботи на станції «Польовій» виконувало КП «Київпастранс».



Тендер на ремонт станцій здобуло ТОВ «ТЕХНОПРОФІ ГРУП», яке опікувалося й іншими станціями Києва.



Варто зазначити, що сума обсягів закупівлі для проведення робіт становить 13,5 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дизайн київської станції швидкісного трамвая «Польова» оформлено дуже подібним стилем, як у луцького художникаПро це повідомляє Перший «Мої друзі та знайомі почали скидати відео та фото зі станції «Польова» і подумали, що це моя робота. Орнамент та манера зображень київської станції схожий на мій авторський стиль на 80-90%. Для цікавості створив пост у мережі, щоб дізнатися суспільну думку. Не впевнений, що можна бути відстояти цей орнамент, адже він незапантетований», – розповів луцький художник.До слова, Андрій Кальков – луцький художник. Його роботи лучани та гості міста дуже цінують та фотографуються на їх фоні. Найвідоміший арт художника знаходиться на вулиці Л. Українки, авторські роботи прикрашають ЖК «Супернова» також є малюнки в бізнес-центрі «Гранд Персона». «Круговорот» – фірмовий стиль Андрія, якому уже 9 років.Згідно з даними з системи держзакупівель «ProZorro» замовник роботи на станції «Польовій» виконувало КП «Київпастранс».Тендер на ремонт станцій здобуло ТОВ «ТЕХНОПРОФІ ГРУП», яке опікувалося й іншими станціями Києва.Варто зазначити, що сума обсягів закупівлі для проведення робіт становить 13,5 мільйона гривень.

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