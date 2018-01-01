Луцькі підземелля – у топі таємничих катакомб України
Сьогодні, 06:07
Підземелля у старовинній частині Луцька потрапили до переліку найзагадковіших катакомб України.
Про це повідомляє DKS Україна.
Сутінковий світ підземель вабить туристів безліччю таємниць і загадок. Під кожним великим містом є ціла система підземних ходів, підвалів і рукотворних печер, що зберігають історію і міські легенди. Частину з них вже вивчено і відкрито для відвідування, але багато ще належить вивчити.
До переліку найтаємничіших підземель потрапили і луцькі.
Одне з найбільш таємничих місць у столиці Волині – Петропавлівський костел. Цей храм був складовою частиною оборонної системи Луцька, під його значними стінами ховаються цілих три підземні поверхи. Свого часу вони давали можливість безпечно пережити будь-яку атаку. Багато років тут ведуться розкопки, під час яких були знайдені людські кістки і черепи, меблі та різні предмети побуту. Вік підземель – близько 400 років, у різні часи вони використовувалися як склад, в’язниця, бомбосховище, овочева база і навіть як Музей атеїзму. Частина підземель доступна для огляду, але потрапити туди можна тільки в супроводі екскурсовода.
Зовсім поруч із костелом знаходиться ще одне місце, підземні тунелі якого залучають до Луцька чимало туристів. Знаменитий замок Любарта був побудований у далекому XIV столітті, сьогодні в його стінах розташовуються декілька музеїв та експозицій. Під час екскурсії туристів також проводять у розкопки церкви Іоанна Богослова – багаторівневі таємничі підземелля, з якими пов’язано багато міських легенд.
Також у рейтингу:
Підземелля Львова
Легендарні одеські катакомби
Вінницькі катакомби
Монастир василіан в Умані
Києво-Печерська Лавра
Свято-Троїцький монастир "Китаєва пустинь"
Монастир Різдва Богородиці у Церковщині
Зимненський Святогірський Успенський монастир
Свято-Успенська Святогірська Лавра
Антонієві печери в Чернігові
Національний університет "Острозька академія"
Підземелля Тернопільського замку
Підземний Дніпро
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Про це повідомляє DKS Україна.
Сутінковий світ підземель вабить туристів безліччю таємниць і загадок. Під кожним великим містом є ціла система підземних ходів, підвалів і рукотворних печер, що зберігають історію і міські легенди. Частину з них вже вивчено і відкрито для відвідування, але багато ще належить вивчити.
До переліку найтаємничіших підземель потрапили і луцькі.
Одне з найбільш таємничих місць у столиці Волині – Петропавлівський костел. Цей храм був складовою частиною оборонної системи Луцька, під його значними стінами ховаються цілих три підземні поверхи. Свого часу вони давали можливість безпечно пережити будь-яку атаку. Багато років тут ведуться розкопки, під час яких були знайдені людські кістки і черепи, меблі та різні предмети побуту. Вік підземель – близько 400 років, у різні часи вони використовувалися як склад, в’язниця, бомбосховище, овочева база і навіть як Музей атеїзму. Частина підземель доступна для огляду, але потрапити туди можна тільки в супроводі екскурсовода.
Зовсім поруч із костелом знаходиться ще одне місце, підземні тунелі якого залучають до Луцька чимало туристів. Знаменитий замок Любарта був побудований у далекому XIV столітті, сьогодні в його стінах розташовуються декілька музеїв та експозицій. Під час екскурсії туристів також проводять у розкопки церкви Іоанна Богослова – багаторівневі таємничі підземелля, з якими пов’язано багато міських легенд.
Також у рейтингу:
Підземелля Львова
Легендарні одеські катакомби
Вінницькі катакомби
Монастир василіан в Умані
Києво-Печерська Лавра
Свято-Троїцький монастир "Китаєва пустинь"
Монастир Різдва Богородиці у Церковщині
Зимненський Святогірський Успенський монастир
Свято-Успенська Святогірська Лавра
Антонієві печери в Чернігові
Національний університет "Острозька академія"
Підземелля Тернопільського замку
Підземний Дніпро
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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