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Луцькі підземелля – у топі таємничих катакомб України

Луцькі підземелля – у топі таємничих катакомб України
Підземелля у старовинній частині Луцька потрапили до переліку найзагадковіших катакомб України.

Про це повідомляє DKS Україна.

Сутінковий світ підземель вабить туристів безліччю таємниць і загадок. Під кожним великим містом є ціла система підземних ходів, підвалів і рукотворних печер, що зберігають історію і міські легенди. Частину з них вже вивчено і відкрито для відвідування, але багато ще належить вивчити.

До переліку найтаємничіших підземель потрапили і луцькі.

Одне з найбільш таємничих місць у столиці Волині – Петропавлівський костел. Цей храм був складовою частиною оборонної системи Луцька, під його значними стінами ховаються цілих три підземні поверхи. Свого часу вони давали можливість безпечно пережити будь-яку атаку. Багато років тут ведуться розкопки, під час яких були знайдені людські кістки і черепи, меблі та різні предмети побуту. Вік підземель – близько 400 років, у різні часи вони використовувалися як склад, в’язниця, бомбосховище, овочева база і навіть як Музей атеїзму. Частина підземель доступна для огляду, але потрапити туди можна тільки в супроводі екскурсовода.

Зовсім поруч із костелом знаходиться ще одне місце, підземні тунелі якого залучають до Луцька чимало туристів. Знаменитий замок Любарта був побудований у далекому XIV столітті, сьогодні в його стінах розташовуються декілька музеїв та експозицій. Під час екскурсії туристів також проводять у розкопки церкви Іоанна Богослова – багаторівневі таємничі підземелля, з якими пов’язано багато міських легенд.

Луцькі підземелля – у топі таємничих катакомб України


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Луцькі підземелля – у топі таємничих катакомб України


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Теги: цікаво
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