Б’ють на сполох: на Волині хочуть врятувати рідкісну тварину
25 січень, 22:27
На території Звірівського лісництва на Волині працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду виявили травмованого зубра.
Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».
«Звертаємось до усіх природоохоронних організацій, природоохоронних органів та небайдужих громадян з проханням про допомогу в порятунку одного з ссавців України», - йдеться у повідомленні.
В адміністрації парку повідомили, що працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду виявили травмованого зубра на території Звірівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» (мисливські угіддя ДП «МГ «Звірівське»). Працівники парку та мисливського господарства організували щоденне спостереження за станом тварини.
На 26 січня 2018 року призначено спільне обстеження та рятування хворої тварини спеціалістами ветеринарної служби району та області, Управління екології Волинської ОДА, Держекоінспекції у Волинській області. Необхідна термінова евакуація тварини з подальшим лікуванням в умовах ветеринарного стаціонару.
«Звертаємось до природоохоронних організацій, державних установ і небайдужих громадян з проханням надати посильну допомогу у медичних та знерухомлюючих засобах (перелік визначають ветеринари та керівні контактні особи)», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».
«Звертаємось до усіх природоохоронних організацій, природоохоронних органів та небайдужих громадян з проханням про допомогу в порятунку одного з ссавців України», - йдеться у повідомленні.
В адміністрації парку повідомили, що працівники служби державної охорони природно-заповідного фонду виявили травмованого зубра на території Звірівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» (мисливські угіддя ДП «МГ «Звірівське»). Працівники парку та мисливського господарства організували щоденне спостереження за станом тварини.
На 26 січня 2018 року призначено спільне обстеження та рятування хворої тварини спеціалістами ветеринарної служби району та області, Управління екології Волинської ОДА, Держекоінспекції у Волинській області. Необхідна термінова евакуація тварини з подальшим лікуванням в умовах ветеринарного стаціонару.
«Звертаємось до природоохоронних організацій, державних установ і небайдужих громадян з проханням надати посильну допомогу у медичних та знерухомлюючих засобах (перелік визначають ветеринари та керівні контактні особи)», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
За такого бидла і голоти як шкіряк з 250 поголів'я спасати треба вже одиниці ціх тварин бо залишилось їх паро штук.А слідуючи олені бо в тому році закрили 500 ліцензій,а вибили їх горе " мисливці"на багато більше.
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