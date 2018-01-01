Щоб потрапити в обікрадену квартиру, волинянин вирізав двері





Інцидент стався сьогодні, 25 січня, - пише



Зі слів господаря квартири, зранку він не міг потрапити до свого помешкання, в якому робить ремонт. Як виявилося, в ньому побували крадії, які ймовірно пробралися через вікно. Квартира розташована на першому поверсі.



Злодії викрали різноманітні робочі інструменти: болгарку, електричну дрель, два рівня, десятиметрову рулетку та свердла. Господар квартири був змушений вирізати вхідні двері, щоб потрапити до помешкання, так як їх закрили зсередини. Запевняє, що на ніч вікна були зачинені.



Постраждалий до поліції не звертався: мовляв, що там йому не допоможуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в квартиру, де поки ніхто не проживає, пробралися злодії та поцупили інструменти.Інцидент стався сьогодні, 25 січня, - пише Буг Зі слів господаря квартири, зранку він не міг потрапити до свого помешкання, в якому робить ремонт. Як виявилося, в ньому побували крадії, які ймовірно пробралися через вікно. Квартира розташована на першому поверсі.Злодії викрали різноманітні робочі інструменти: болгарку, електричну дрель, два рівня, десятиметрову рулетку та свердла. Господар квартири був змушений вирізати вхідні двері, щоб потрапити до помешкання, так як їх закрили зсередини. Запевняє, що на ніч вікна були зачинені.Постраждалий до поліції не звертався: мовляв, що там йому не допоможуть.

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