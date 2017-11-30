У волинській лікарні запрацювало нове відділення





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Серед пацієнтів – Віталій Бідун. Він родом із села Прилісне Маневицького району. Чоловік два десятки літ хворіє на цукровий діабет, це позначилося на нирках, вони почали відмовляти. Донедавна чоловік їздив на гемодіаліз до Луцька. Каже, витрачав добу на проходження цієї процедури, зараз час доїзду скоротився удвічі. Віталій чекає своєї черги на пересадку нирки у Білорусі.



«В Україні такої операції не роблять. Тому мусиш збирати гроші і їхати за кордон. Вартість операції – 65 тисяч доларів, але мусиш якось. Зараз вже тільки чекаю, поки зателефонують. Бо донора немає, але я думаю, що буде все добре», - розповідає він.



Жительці села Седлище Любешівського району Любові Матюк пересадка нирки протипоказана. Єдиний порятунок для жінки — процедура діалізу.



«Вже десь 40 років одна нирка. Був великий камінь, видалили нирку. Приплівся цукровий діабет, і перестала працювати нирка. Автобусом не можу їздити, бо закачує, їздимо машиною, бензин дорогий. Стало життя надто дороге.Пенсії не добавляють зовсім, хоч і кажуть, що реформа. А ще як стане медична реформа, то я думаю, що буде ще важче. Бо то робиться не для людей, а собі робиться», - сказала жінка.



Завідувач відділення Сергій Коренга розповідає: зараз хворих обслуговують у дві зміни. Якщо пацієнтів побільшає, то лікарі працюватимуть і вночі.



«Люди, які в нас лежать, це є хронічні гломеронефрити, цукровий діабет. Повністю функцію нирки апарати діалізу не замінюють. Тому хворі ще багато коштів витрачають на корегування метаболічних порушень», – каже лікар.



На придбання апаратів штучної нирки та інших матеріалів в Маневицькій райлікарні витратили 4 мільйони гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділення гемодіалізу запрацювало на базі Маневицької центральної районної лікарні лише наприкінці минулого року. Нині тут на лікуванні перебуває півтора десятка хворих із хронічною нирковою недостатністю.Про це повідомляє ВРД НСТУ Серед пацієнтів –. Він родом із села Прилісне Маневицького району. Чоловік два десятки літ хворіє на цукровий діабет, це позначилося на нирках, вони почали відмовляти. Донедавна чоловік їздив на гемодіаліз до Луцька. Каже, витрачав добу на проходження цієї процедури, зараз час доїзду скоротився удвічі. Віталій чекає своєї черги на пересадку нирки у Білорусі.«В Україні такої операції не роблять. Тому мусиш збирати гроші і їхати за кордон. Вартість операції – 65 тисяч доларів, але мусиш якось. Зараз вже тільки чекаю, поки зателефонують. Бо донора немає, але я думаю, що буде все добре», - розповідає він.Жительці села Седлище Любешівського районупересадка нирки протипоказана. Єдиний порятунок для жінки — процедура діалізу.«Вже десь 40 років одна нирка. Був великий камінь, видалили нирку. Приплівся цукровий діабет, і перестала працювати нирка. Автобусом не можу їздити, бо закачує, їздимо машиною, бензин дорогий. Стало життя надто дороге.Пенсії не добавляють зовсім, хоч і кажуть, що реформа. А ще як стане медична реформа, то я думаю, що буде ще важче. Бо то робиться не для людей, а собі робиться», - сказала жінка.Завідувач відділеннярозповідає: зараз хворих обслуговують у дві зміни. Якщо пацієнтів побільшає, то лікарі працюватимуть і вночі.«Люди, які в нас лежать, це є хронічні гломеронефрити, цукровий діабет. Повністю функцію нирки апарати діалізу не замінюють. Тому хворі ще багато коштів витрачають на корегування метаболічних порушень», – каже лікар.На придбання апаратів штучної нирки та інших матеріалів в Маневицькій райлікарні витратили 4 мільйони гривень.

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