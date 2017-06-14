Боротьба з раком на Волині: для поліклініки купили нове обладнання





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Черг тут немає, щодня медики обстежуюють до десятка жінок як із селища Маневичі, так і з прилеглих поліських районів.



«Раніше я їздила в онкодиспансер в Луцьк, то це було дуже важко. Сьогодні прийшла сюди, тому що дізналася, що є такий апарат у нас, і це на користь. У нас третя зона чорнобильська, тому є дуже багато хворих, як я вважаю, внаслідок тієї аварії», – каже мешканка селища Маневичі Раїса Малишко.



Головний лікар Маневицької райлікарні Олег Бегаль розповідає: «За минулий рік в нас виявлено 15 випадків раку молочної залози, в позаминулий – 9. Комплекс не лікує, але він встановлений для запобігання хворобі. В нас усі закупки ідуть на те, щоб попередити хворобу, аніж потім її лікувати».



«Крім того, торік у нас було виявлено 52 дефозних мастопатій і 20 фібрознокістозних мастопатій, які перероджуються у рак. Апарат дозволяє виявити невеличкі новоутворення, пухлини від 3 міліметрів. Бо рукою хірург може прощупати 5-7 міліметрів, а тут вже дрібніші утворення можна виявити», – розповів лікар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби запобігти розвитку онкозахворювань, у поліклініці Маневицької центральної районної лікарні придбали мамографічний комплекс. Його вартість – 1,3 мільйона гривень.Про це повідомляє ВРД НСТУ Черг тут немає, щодня медики обстежуюють до десятка жінок як із селища Маневичі, так і з прилеглих поліських районів.«Раніше я їздила в онкодиспансер в Луцьк, то це було дуже важко. Сьогодні прийшла сюди, тому що дізналася, що є такий апарат у нас, і це на користь. У нас третя зона чорнобильська, тому є дуже багато хворих, як я вважаю, внаслідок тієї аварії», – каже мешканка селища МаневичіГоловний лікар Маневицької райлікарнірозповідає: «За минулий рік в нас виявлено 15 випадків раку молочної залози, в позаминулий – 9. Комплекс не лікує, але він встановлений для запобігання хворобі. В нас усі закупки ідуть на те, щоб попередити хворобу, аніж потім її лікувати».«Крім того, торік у нас було виявлено 52 дефозних мастопатій і 20 фібрознокістозних мастопатій, які перероджуються у рак. Апарат дозволяє виявити невеличкі новоутворення, пухлини від 3 міліметрів. Бо рукою хірург може прощупати 5-7 міліметрів, а тут вже дрібніші утворення можна виявити», – розповів лікар.

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