Назвали рейтинг луцьких вишів за рівнем абітурієнтів





У обох випадках, за версією «Вступ.Освіта.UA», луцькі університети високі позиції у загальноукраїнському рейтингу зайняти не змогли, - повідомляє



Найкращий результат має Східноєвропейський університет. Середній бал вступників на бюджет – 167 балів. А у рейтингу це – 50 місце із 224.



Луцький національний технічний університет – на 141 місці. Тут середній бал – трохи більше 150. Луцький педколедж – на прикінці рейтингу: у абітурієнтів середній бал – 134 бали.



За даними другого рейтингу, у якому рахували середній бал вступників на платну форму навчання, СНУ приймає вступників із 144 балами. Це – 49 місце.



А ЛНТУ – на 146 місці. Тут на контракт приймали вступників із 134 балами ЗНО.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі підрахували, із якими середніми балами ЗНО абітурієнти вступали до вишів минулоріч. Окремо порахували вступників, зарахованих на державну форму навчання, і на платну.У обох випадках, за версією «Вступ.Освіта.UA», луцькі університети високі позиції у загальноукраїнському рейтингу зайняти не змогли, - повідомляє 12 канал Найкращий результат має Східноєвропейський університет. Середній бал вступників на бюджет – 167 балів. А у рейтингу це – 50 місце із 224.Луцький національний технічний університет – на 141 місці. Тут середній бал – трохи більше 150. Луцький педколедж – на прикінці рейтингу: у абітурієнтів середній бал – 134 бали.За даними другого рейтингу, у якому рахували середній бал вступників на платну форму навчання, СНУ приймає вступників із 144 балами. Це – 49 місце.А ЛНТУ – на 146 місці. Тут на контракт приймали вступників із 134 балами ЗНО.

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