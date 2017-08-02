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Назвали рейтинг луцьких вишів за рівнем абітурієнтів

Назвали рейтинг луцьких вишів за рівнем абітурієнтів
У мережі підрахували, із якими середніми балами ЗНО абітурієнти вступали до вишів минулоріч. Окремо порахували вступників, зарахованих на державну форму навчання, і на платну.

У обох випадках, за версією «Вступ.Освіта.UA», луцькі університети високі позиції у загальноукраїнському рейтингу зайняти не змогли, - повідомляє 12 канал.

Найкращий результат має Східноєвропейський університет. Середній бал вступників на бюджет – 167 балів. А у рейтингу це – 50 місце із 224.

Луцький національний технічний університет – на 141 місці. Тут середній бал – трохи більше 150. Луцький педколедж – на прикінці рейтингу: у абітурієнтів середній бал – 134 бали.

За даними другого рейтингу, у якому рахували середній бал вступників на платну форму навчання, СНУ приймає вступників із 144 балами. Це – 49 місце.

А ЛНТУ – на 146 місці. Тут на контракт приймали вступників із 134 балами ЗНО.



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Теги: студенти, Луцьк
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Коментарі 1
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А де ЛІРоЛ Університету "Україна"???
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