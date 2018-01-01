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На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих

На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
У Кременчуку розбився вертоліт Мі-8. На борту гелікоптера, що здійснював навчально-тренувальний політ, було 4 людини, всі вони загинули.

Про це повідомляє ДСНС.

В Автозаводському районі міста Кременчука під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загорянням, гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії «Українські вертольоти».



Уточнюється, що о 19.35 пожежу локалізовано.

«Внаслідок події загинули 4 члени екіпажу. До гасіння залучено 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу, з них від ДСНС – 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу, а також від Кременчуцького аеродрому Велика Кохнівка 1 одиниця техніки та 4 чоловіка», – йдеться у повідомленні.

На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих

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Теги: смерть
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