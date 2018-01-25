У Росії визнали одностатевий шлюб

Євгенія Войцеховського і Павла Стоцька, який вони уклали у Копенгагені, офіційно визнали у РФ.



Про це вони розповіли в ефірі телеканалу Дождь, - передають



Шлюб зареєстрували у Копенгагені 4 січня 2018 року, документи разом із завіреними нотаріальними перекладами подали у багатофункціональний центр послуг у Москві, де їм поставили штамп у паспорті на сторінці сімейного стану.



За їх словами, це перший випадок у російській історії.



Відзначається, що згідно сімейного кодексу, шлюби між російськими громадянами, укладені за кордоном, визнаються у РФ дійсними, якщо молодята не є близькими родичами, усиновлювачами та усиновленими, а також – якщо один із людей вже перебуває у шлюбі або був визнаний судом недієздатним внаслідок психічного розладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шлюб росіян, який вони уклали у Копенгагені, офіційно визнали у РФ.Про це вони розповіли в ефірі телеканалу Дождь, - передають Факти ICTV Шлюб зареєстрували у Копенгагені 4 січня 2018 року, документи разом із завіреними нотаріальними перекладами подали у багатофункціональний центр послуг у Москві, де їм поставили штамп у паспорті на сторінці сімейного стану.За їх словами, це перший випадок у російській історії.Відзначається, що згідно сімейного кодексу, шлюби між російськими громадянами, укладені за кордоном, визнаються у РФ дійсними, якщо молодята не є близькими родичами, усиновлювачами та усиновленими, а також – якщо один із людей вже перебуває у шлюбі або був визнаний судом недієздатним внаслідок психічного розладу.

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