вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Росії визнали одностатевий шлюб

У Росії визнали одностатевий шлюб
Шлюб росіян Євгенія Войцеховського і Павла Стоцька, який вони уклали у Копенгагені, офіційно визнали у РФ.

Про це вони розповіли в ефірі телеканалу Дождь, - передають Факти ICTV.

Шлюб зареєстрували у Копенгагені 4 січня 2018 року, документи разом із завіреними нотаріальними перекладами подали у багатофункціональний центр послуг у Москві, де їм поставили штамп у паспорті на сторінці сімейного стану.

За їх словами, це перший випадок у російській історії.

Відзначається, що згідно сімейного кодексу, шлюби між російськими громадянами, укладені за кордоном, визнаються у РФ дійсними, якщо молодята не є близькими родичами, усиновлювачами та усиновленими, а також – якщо один із людей вже перебуває у шлюбі або був визнаний судом недієздатним внаслідок психічного розладу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали рейтинг луцьких вишів за рівнем абітурієнтів
Сьогодні, 05:17
У Facebook та Instagram – масовий збій
Сьогодні, 03:55
У Росії визнали одностатевий шлюб
Сьогодні, 02:51
У волинській лікарні запрацювало нове відділення
Сьогодні, 01:49
На Полтавщині розбився вертоліт: 4 загиблих
Сьогодні, 00:32
Схожі новини
В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін В Україні торгують побутовою технікою з Росії, - Лапін
24 січень, 18:36
Я не можу засуджувати, - Положинський про виступи українських артистів у Росії Я не можу засуджувати, - Положинський про виступи українських артистів у Росії
23 січень, 05:17
У Росії затримали серійного вбивцю У Росії затримали серійного вбивцю
15 січень, 14:24
Кривава різанина у пермській школі: ЗМІ розповіли подробиці нападу Кривава різанина у пермській школі: ЗМІ розповіли подробиці нападу
15 січень, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ряба Вош»: як луцька майстриня створює надзвичайні горнятка в бабусиній кухні
25 січень, 10:02
 3
На Волині дві сестри-сироти отримали житло
25 січень, 13:20
 2
«Коли йде мова про захист себе, то депутати більш щедрі», - Д'яченко
25 січень, 12:29
 1
Волинському атовцю встановлять меморіальну дошку
25 січень, 11:47
 1
«Люди бояться»: чому в Луцьку потрібне «Безпечне місто»
25 січень, 11:35
 1
Медіа
відео
1/8