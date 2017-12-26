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У Facebook та Instagram – масовий збій

У Facebook та Instagram – масовий збій
Користувачі Facebook і Instagram повідомляють про масовий збій у роботі цих сервісів. Найбільше скарг на Facebook стосується труднощів з авторизацією.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на портал Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів.

Також користувачі Facebook скаржаться щодо написання постів і коментарів та публікацією зображень.

Користувачі Instagram заявляють про проблеми з новинною стрічкою і авторизацією. Про збої повідомляють користувачі з США, Європи та Азії.

Крім цього, портал повідомив про падіння роботи сервісів Netflix, Google Classroom і Tinder.

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Теги: інтернет
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