У Facebook та Instagram – масовий збій





Про це повідомляє



Також користувачі Facebook скаржаться щодо написання постів і коментарів та публікацією зображень.



Користувачі Instagram заявляють про проблеми з новинною стрічкою і авторизацією. Про збої повідомляють користувачі з США, Європи та Азії.



Крім цього, портал повідомив про падіння роботи сервісів Netflix, Google Classroom і Tinder.



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